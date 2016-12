Voici les titres de ce mardi



- Madagascar, un cacao chic aux marges choc

- Six et deux mois de prison pour avoir agressé des policiers. L'Unsa police n'est pas contente

- Un piéton tué à la Souris Chaude (Trois Bassins)

- 28ème meeting international de natation de l'océan Indien: Les premiers invités sont arrivés

- Le chômage augmente à La Réunion en novembre (+0,6%)

- Ça s'est passé un 27 décembre - 1975: Monique Uldaric est la première réunionnaise à être élue Miss France

- Météo: La chaleur toujours au rendez-vous

Voici les titres de ce mardi



- Madagascar, un cacao chic aux marges choc

- Six et deux mois de prison pour avoir agressé des policiers. L'Unsa police n'est pas contente

- Un piéton tué à la Souris Chaude (Trois Bassins)

- 28ème meeting international de natation de l'océan Indien: Les premiers invités sont arrivés

- Le chômage augmente à La Réunion en novembre (+0,6%)

- Ça s'est passé un 27 décembre - 1975: Monique Uldaric est la première réunionnaise à être élue Miss France

- Météo: La chaleur toujours au rendez-vous

Madagascar, un cacao chic aux marges choc

Une charrette tractée par un zébu massif sort en cahotant de la forêt tropicale d'Ambanja, dans le nord de l'île de Madagascar. Sa cargaison de cabosses de cacao va être vendue quelques euros à peine pour devenir un des chocolats les plus prisés de la planète. "Ces cabosses rouges, c'est du criollo, le cacao le plus recherché au monde!", affirme fièrement Cyrille Ambarahova, petit producteur au milieu de son hectare de cacaoyers étiquetés "100% bio" et certifiés "commerce équitable".

- Un piéton tué à Trois Bassins

Un piéton de 70 ans a été renversé par une voiture au niveau de la Souris chaude à Trois Bassins dans la soirée de ce lundi 26 décembre 2016. Le malheureux marchait sur les voies de circulation, non éclairées à cet endroit, lorsqu'il a été percuté. Les secours n'ont rien pu faire pour le ranimer. La conductrice, dont l'alcoolémie était négative, a été prise en charge par les pompiers.

Six et deux mois de prison pour avoir agressé des policiers. L'Unsa police n'est pas contente

Trois jeunes hommes qui s'étaient rebellés contre trois agents de la brigade anti criminalité (BAC) lors d'un contrôle de police le 18 novembre 2016 au Chaudron ont été condamnés à des peines allant de six à deux mois de prison ferme. Poursuivis pour outrage à agents, incitation à la rébellion et violences aggravées, ils encouraient de cinq à sept années de prison. Le jugement a été un soulagement pour la famille des mis en cause qui s'attendait à "une condamnation "plus lourde". Par contre la décision des juge n'a pas du tout satisfait l'Unsa police qui "rappelle la nécessité absolue d'une réponse pénale forte face aux violences récurrentes et inacceptables commises envers les forces de l'ordre". Nous publions ci-après le communiqué du syndicat de police

28ème meeting international de natation de l'océan Indien: Les premiers invités sont arrivés

Six nageuses de l'équipe de France de natation synchronisée sont arrivées à La Réunion ce lundi 26 décembre 2016. Elles se produiront en démonstration ce vendredi soir 30 décembre dans le cadre 28ème meeting international de natation de l'océan Indien qui aura lieu du 28 au 31 décembre à la piscine de plateau Caillou et dans le lagon (pour l'épreuve d'eau libre). Fanny Deberghes, sociétaire du club de Montpellier et membre de l'équipe de France de natation course pour les JO de Rio est également arrivée ce lundi

Le chômage augmente à La Réunion en novembre (+0,6%)

Fin novembre 2016, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 136 860. Ce nombre augmente de 1,2 % sur trois mois, soit + 1 560 personnes. Il progresse de 0,6 % sur un mois et de 1,6 % sur un an.

Ca s'est passé un 27 décembre - 1975: Monique Uldaric est la première réunionnaise à être élue Miss France

Le 27 décembre 1975, Monique Uldaric, Miss Réunion, est élue Miss France 1976. Elle est la première Miss Réunion élue Miss France.

Météo: La chaleur toujours au rendez-vous

Le soleil devrait briller dès le matin sur l'ouest et le sud, alors que l'est est les hauteurs devront patienter pour afficher de belles éclaircies.