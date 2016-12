Les Comores avaient décidé de suspendre les programmes de vol d'Air Austral et de Ewa Air sur leur territoire, selon le Journal de Mayotte, dans son édition de ce mardi 27 décembre. Mais suite à une négociation entre les Comores et la France, un accord a été trouvé, rapporte linfo.re.

Selon les informations du Journal de Mayotte, les Comores avaient décidé de suspendre le programme de vol d’Air Austral et Ewa à compter de ce 27 décembre. "C’est une réponse au refus par la France d’accorder à Int’Air Îles le droit d’exploiter son A320 sur l’axe Mayotte-Moroni-Pierrefonds", précisait le journal mahorais.

En effet, la France et les Comores avaient engagé un bras de fer par courriers interposés, démarré le 22 décembre dernier. Un courrier envoyé par la DGAC annonçait aux autorités de l’aviation comorienne leur refus de valider le programme de vols d’Inter Îles Air avec son nouvel Airbus 320. La compagnie comorienne souhaitait réaliser 5 fréquences hebdomadaires entre Mayotte et Moroni et deux autres entre Moroni et Pierrefonds, l’aéroport du sud de La Réunion.

Du coup, le directeur général des transports des Comores avait riposté dans un courrier adressé, hier lundi 26 décembre, au directeur général de l’aviation civile française (DGAC), basée à Paris, précisant que le programme de vol d’Air Austral et Ewa était suspendu.

Cependant, "dans la nuit, les autorités comoriennes et françaises se sont entretenues. Au terme des négociations, la suspension des vols a été annulée", explique linfo.re.

Air Austral a confirmé que les vols continueraient normalement, dans un communiqué adressé peu avant midi. "La décision des autorités de l'Union des Comores signifiée le 26 décembre à la DGAC française d'interrompre le programme des vols des compagnies Air Austral et Ewa air de et vers les Comores a été levée hier soir dans la nuit. Air Austral et Ewa Air confirment ainsi le bon fonctionnement de leur programme de vols de et vers les Comores. Le vol UU 255 a bien décollé à 07h30 ce matin de La Réunion et est bien arrivé à l'aéroport PRINCE SAID IBRAHIM à 09h00 heure locale avec à son bord ses 89 passagers, comme initialement prévu".