Plus 6 centimes pour le gazole, plus 7 centimes pour la sans-plomb, 2017 devrait commencer avec une augmentation conséquente des prix à la pompe, qui retrouvent un niveau plus atteint depuis le mois d'août 2015.

A partir du 1er janvier, le litre de gazole devrait donc passer à 1,03 euro, contre 97 centimes aujourd'hui, et le sans-plomb à 1,38 euro contre 1,31 euro actuellement, informe Clicanoo, alors que les chiffres officiels devraient être connus dans quelques jours.

Ces hausses sont notamment liées à la décision des pays producteurs, dont les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), de réduire leur production de pétrole pour soutenir les cours, ainsi qu'à une relative faiblesse de l'euro face au dollar.