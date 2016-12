Stéphane Foussin et Cyrille Hamilcaro ont été entendus en qualité de mis en cause respectivement des chefs de abus de confiance (au préjudice de l'association AMDR) et recel d'abus de confiance contre Cyrille Hamilcaro, a précisé, ce mardi 27 décembre 2016 le procureur de la République, Laurent Zuchowicz, dans un communiqué.

"Faisant suite à une plainte pour prise illégale d'intérêts de M. Michel Dennemont, Maire de la commune des Avirons, dénonçant l'embauche le 1 er août 2014 comme directeur de l'association des maires de la Réunion (AMDR) de Cyrille Hamilcaro, maire de Saint Louis, démissionnaire suite au rejet le 12 juin 2014 par la Cour de Cassation de son pourvoi contre la condamnation prononcée à son encontre le 31 janvier 2013 par la cour d'appel de la Réunion à 2 ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, 40000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, et par ailleurs radié de la fonction publique, une enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de la Réunion.

L'enquête a notamment permis d'établir que :

- alors même qu'à l'occasion de réunions au sein de l'AMDR, antérieurement au ter août 2014, il avait été mis l'accent sur l'état insuffisant des finances pour recruter un nouveau directeur, Cyrille Hamilcaro avait été tout de même recruté à ce poste, à temps plein alors que le précédent directeur l'était à temps partiel, par CDI consenti le lei août 2014 par le président de l'AMDR, Stéphane Fouassin,

- ce recrutement avait été était validé en assemblée générale le 14 août 2014 en la seule présence de 3 élus de petites communes, également porteurs de 3 pouvoirs, soit au total par 6 élus d'une association regroupant 24 communes et 5 communautés de communes, et ce au mépris des statuts associatifs.

L'enquête sera prochainement clôturée et donnera lieu à une décision pénale qui sera communiquée", écrit le procureur de la République

Une embauche à l'ADMR qui avait créé des remous au sein de l'ADMR

Dès l'annonce du recrutement de Cyrille Hamilcaro, de nombreuses communes s’insurgeaient alors contre l'embauche à la direction d’une association fonctionnant avec de l’argent public de l’ancien maire de Saint-Louis, condamné par la justice dans plusieurs affaires, notamment pour recel d’escroquerie et prise illégale d’intérêts. De nombreuses communes "frondeuses" avaient menacé de quitter l'association et avaient demandé la démission de Cyrille Hamilcaro, mais la colère était retombée.

Le 22 septembre 2014, Michel Dennemont avait alerté le président de la haute autorité pour la transparence de la vie publique ainsi que le procureur financier au sujet de l'embauche de Cyrille Hamilcaro comme directeur de l'association des maires du département de La Réunion. Les conditions de ce recrutement "relèvent, à mon sens, du délit de prise illégale d'intérêts et du délit de pantouflage", avait écrit le maire des Avirons. Pour le maire des Avirons, l'embauche de Cyrille Hamilcaro est illégale : "quand la subvention de Saint-Louis a été votée pour l’AMDR, Cyrille Hamilcaro était le maire et il a suite informé qu’il allait travailler pour l’AMDR. Donc, il y a prise illégale d’intérêt." "Le détournement de fonds publics, c’est parce que les communes cotisent à une association pour des missions bien précises, pas pour embaucher le petit copain sans mettre en concurrence les candidats et surtout quelqu’un qui n’a pas payé sa dette envers la société. Et le délit de pantouflage, c’est comme le délit d’initié", avait-il commenté sur les ondes de RTL Réunion.

Les multiples "affaires" où le nom de Cyrille Hamilcaro apparaît

A noter que Cyrille Hamilcaro fait l'objet d'une autre enquête, cette fois sur son rôle à la mairie de Saint-Louis. Ce vendredi 9 décembre 2016, il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen notamment pour "poursuite irrégulière de ses fonctions par un élu", précise le procureur de Saint-Pierre dans un communiqué. L'ancien maire de Saint-Louis s'est également vu signifier l'interdiction de se rendre "dans les bâtiments de la mairie de Saint-Louis et d'entrer en relation avec certains élus et employés municipaux de la commune de Saint-Louis". Cyrille Hamilcaro a quitté le tribunal de Saint-Pierre aux alentours de 16h30 ce vendredi. Il y avait été déféré après sa garde à vue à la gendarmerie de Saint-Leu.

L'inéligibilité de Cyrille Hamilcaro avait été prononcée à la suite de plusieurs condamnations notamment pour recel d'escroquerie - des faits commis alors qu'il était maire.

