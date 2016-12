Après plusieurs mois de fermeture, Boucan Canot accueille de nouveau baigneurs et surfeurs depuis le 17 décembre. Le filet anti-requin, endommagé à plusieurs reprises, a été réparé. Thierry Pérès est allé l'observer au plus près.

Après l'attaque survenue le 27 août dernier à Boucan-Canot et la découverte de trous dans les filets anti-requins, la baignade et les activités nautiques avaient été interdites. Plus de quatre mois plus tard, les dernières inspections réalisée mi-décembre ont permis de lever cette interdiction, après une longue période de réparations.

"De nouveaux moyens de surveillance ont été instaurés, à titre d'expérimentation, précisait Patrick Flores, au moment de la réouverture de la plage à la baignade. Après le rajout d'un drone, des sonars portatifs devraient également être testés dès le mois de janvier.

