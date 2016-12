"Depuis quelques jours, au Nord des Mascareignes, on peut observer une faible circulation dépressionnaire qui dérive en direction de l'Ouest" annonce Actus Météo 974 sur sa page Facebook. Mais que l'on se rassure "jusqu'à présent, les conditions environnementales ne se sont pas montrées propices à une quelconque organisation/renforcement" précise Actus Météo 974.

"Depuis quelques jours, au Nord des Mascareignes, on peut observer une faible circulation dépressionnaire qui dérive en direction de l'Ouest" annonce Actus Météo 974 sur sa page Facebook. Mais que l'on se rassure "jusqu'à présent, les conditions environnementales ne se sont pas montrées propices à une quelconque organisation/renforcement" précise Actus Météo 974.

"Pour l'heure, le potentiel effectif pour cette cyclogenèse nous parait encore relativement limité" ajoute Actus Météo 974. Pour sa part Météo France estime que : "le risque de formation d'une tempête tropicale modérée est très faible puis devient faible à partir de vendredi" (extrait du bulletin ZCIT de ce jour).

"On va donc bien garder cela à l’œil mais en restant tout à fait détendu quant aux festivités à venir du Nouvel An. Cette cyclogenèse devrait se faire bien loin et sans aucune influence sur le temps des Mascareignes. Donc, on reste attentif à l'évolution des choses mais on reste zen et on ne fait pas de boue avant la pluie" termine Actus Météo 974.

www.ipreunion.com