Voici les titres de ce mercredi



- Les plages de l'ouest se préparent à voir affluer les fêtards

- "Pas de noir": l'annonce immobilière fait scandale

- Meeting international de l'océan Indien : du beau monde dans le bassin

- téphane Fouassin et Cyrille Hamilcaro "entendus en qualité de mis en cause"

- Ça s'est passé un 28 décembre : 1967 - la pilule contraceptive devient légale en France

Voici les titres de ce mercredi



- Les plages de l'ouest se préparent à voir affluer les fêtards

- "Pas de noir": l'annonce immobilière fait scandale

- Meeting international de l'océan Indien : du beau monde dans le bassin

- téphane Fouassin et Cyrille Hamilcaro "entendus en qualité de mis en cause"

- Ça s'est passé un 28 décembre : 1967 - la pilule contraceptive devient légale en France

Les plages de l'ouest se préparent à voir affluer les fêtards

De 15 000 à 20 000 personnes. C'est le nombre de Réunionnais qui pourraient se masser sur les plages de l'ouest pour fêter, comme chaque année, la Saint-Sylvestre les pieds dans l'eau. Ce mardi 27 décembre, la ville de Saint-Paul présentait le dispositif spécial forte affluence, qu'elle mettra en place ce week-end. En plus du rappel des gestes simples, comme rapporter ses déchets, la ville invite les fêtards à ne pas aller à l'eau, pour leur sécurité et celle du lagon.

"Pas de noir": l'annonce immobilière fait scandale. Une enquête a été ouverte par le Défenseur des droits

"Nationalité française obligatoire, pas de noir": l'annonce pour la location d'un logement à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) près de Paris, a fait scandale mardi et le Défenseur des droits a ouvert une enquête. L'institution dirigée par Jacques Toubon s'est autosaisie de l'affaire, elle compte enquêter auprès de l'agence mais également auprès de la propriétaire, a t-elle annoncé à l'AFP.

Meeting international de l'océan Indien : du beau monde dans le bassin

Le 28e meeting international de natation de l'océan Indien se prépare. Lors du point presse de présentation, ce mardi 27 décembre 2016, les athlètes et le déroulé des compétitions ont été présentés. Des nageurs olympiques, tout droit revenus de Rio partageront le bassin Plateau-Caillou avec les élites internationales de la discipline, du 28 au 31 décembre 2016.

Enquête autour de l'embauche de l'ancien maire de Saint-Louis à l'association des maires : Stéphane Fouassin et Cyrille Hamilcaro "entendus en qualité de mis en cause"

Stéphane Foussin et Cyrille Hamilcaro ont été entendus en qualité de mis en cause respectivement des chefs de abus de confiance (au préjudice de l'association des maires de La Réunion -AMDR) et recel d'abus de confiance contre Cyrille Hamilcaro, a précisé, ce mardi 27 décembre 2016 le procureur de la République, Laurent Zuchowicz, dans un communiqué.

Ça s'est passé un 28 décembre : 1967 - la pilule contraceptive devient légale en France

Inventée par le docteur Pincus, la pilule contraceptive est légalisée en France le 28 décembre 1967. Participant à la Résistance durant la Seconde Guerre Mondiale, Lucien Neuwirth, rapporteur de la loi qui rendra légal le moyen de contraception, proche du Mouvement français pour le planning familial, suggère au Général de Gaulle l'abrogation de la loi de 1920, interdisant toute propagande anticonceptionnelle.