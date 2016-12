Le Marché Péi, organisé par le Conseil départemental de La Réunion, a posé ses étals dans le Jardin de l'État ce mercredi 28 décembre 2016, en vue de remplir les assiettes et de régaler les papilles pour le nouvel an. Produits agricoles et transformés 100% péi étaient à l'honneur, sur la vingtaine de stands présente. Palmiste, pâté créole, fruits et légumes de saisons, les visiteurs sont repartis la soubik remplie et l'eau à la bouche.

Même s'"il n'y a pas assez de commerçants" selon certains visiteurs, le Marché Péi, organisé traditionnellement avant Noël depuis 2011, s'est installé juste avant les festivités du Nouvel an. Star des assiettes, le pâté créole a tenu une place de choix sur le marché, tandis que le stand de Sabine, connue des visiteurs, a fait le plein. De son côté, tout est "produit du terroir". Les letchis sont cueillis dans son champ veille de marché, et les gâteaux sont longuement préparés, dans les règles de l'art.

Pâté Kréol ek liqueur : la base du nouvel an réunionnais, expliqué par Sabine sur le #MarchéPéi pic.twitter.com/dww7llO1q5 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 décembre 2016

Autre stand apprécié des consommateurs, celui des légumes bio. Issus de la culture locale du Sud de l'île, le responsable de la coopérative VIVEA présente légumineuses, tomages ou courges en vue du repas de fin d'année. Un stand qui a reçu du monde ce mercredi matin.

Enfin, et il a été l'un des plus prisés de ce Marché, le stand proposant du palmiste frais a vu la queue s'allonger d'heure en heure, tandis que les producteurs n'ont pas pu assurer les demandes de tous les clients, faute de stock. Achards, samoussas, salade : le palmiste se mange à toutes les sauces.

Un des stands les plus prisés du #MarchéPéi était celui du palmiste ! A retrouver dans les samoussas... pic.twitter.com/8iMAhdg4K0 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 28 décembre 2016

A noter que le Marché Péi s'installe tous les deuxièmes samedis du mois à l'espace Reydellet au Bas de la Rivière, à Saint-Denis. Près de 4 000 visiteurs font leurs courses au Jardin de l'Etat, à chaque édition du Marché.

