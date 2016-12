Sylvette et Éric, un couple de portois âgés de 51 et 49 ans, sont sains et saufs. Le couple était porté disparu depuis lundi 26 décembre 2016. C'est leur fils, âgé de 23 ans, qui avait donné l'alerte après avoir découvert une lettre d'adieu dans leur chambre, qui laissait penser qu'ils souhaitaient en finir avec la vie. La famille avait multiplié les appels à témoins, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Sylvette et Éric, un couple de portois âgés de 51 et 49 ans, sont sains et saufs. Le couple était porté disparu depuis lundi 26 décembre 2016. C'est leur fils, âgé de 23 ans, qui avait donné l'alerte après avoir découvert une lettre d'adieu dans leur chambre, qui laissait penser qu'ils souhaitaient en finir avec la vie. La famille avait multiplié les appels à témoins, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Leurs proches, joints par téléphone, l'ont confirmé : "ils sont rentrés ce matin, ils vont bien, ils sont un peu fatigués, mais on est soulagés".

www.ipreunion.com