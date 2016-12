Thierry Robert, député maire de Saint-Leu, reste déterminé à tout mettre en oeuvre pour que la carrière de Bois Blanc ne voie jamais le jour. Ce jeudi 29 décembre 2016, il expliquait être prêt à déclarer une "guerre juridique" au préfet si ce dernier validait la création de la carrière.

Cette "déclaration de guerre" fait suite à une rencontre entre Thierry Robert et Dominique Sorain, jeudi dernier, ainsi que l'envoi ce mercredi 28 décembre 2016, d'un courrier où le député maire de Saint-Leu demande au président de la Région Réunion de retirer sa demande de Projet d'Intérêt Général pour la carrière de Bois-Blanc. Un courrier adresssé avec copie au Préfet et au Parquet National Financier, et publié sur notre site en intégralité.

Pour Thierry Robert, joint par téléphone, une signature de la part du préfet sur la carrière de Bois Blanc "équivaudrait à une déclaration de guerre qu’il lancerait à l’ensemble de la population des Avirons, de l’Etang Salé et de Saint-Leu. Si tel était le cas je serais moi-même véritablement en guerre. Non pas dans une guerre violente (...)mais dans une guerre où je ne m’interdirai rien comme action pour empêcher que la carrière de Bois Blanc se réalise vu qu'aujourd’hui elle n’est plus nécessaire (...) pour pouvoir poursuivre le chantier de la NRL (...)Aujourd’hui, on veut faire la carrière de Bois Blanc uniquement pour servir les intérêts d’une entreprise et ça c’est quelque chose de complètement illégal".

Pour rappel, un avis favorable avait été émis par le commissaire enquêteur concernant l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc, en novembre dernier, à l'issue d'une enquête publique menée auprès des contribuables à L'Étang-Salé, Saint-Leu et aux Avirons. Mais Thierry Robert estime qu'il n'a pas joué toutes ses cartes, et promet même qu'il aura des révélations à faire en 2017, si le projet de carrière n'était pas abandonné.

Thierry Robert explique sa démarche, en détail dans cette interview audio :

