Marie-Noëlle Wolff, déléguée syndicale UNSA Aérien, évoque les raisons qui ont motivé l'UNSA AERIEN SNMSAC (Union des Syndicats Autonomes - Syndicat du Personnel Navigant Commercial - PNC) a déposer un préavis de grève illimité pour le 2 janvier.

Dans un communiqué adressé par la compagnie, que nous publions ce matin en intégralité, Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral estimait qu'"au plus fort de la saison, à quelques jours de la fin de l’année, période au cours de laquelle de nombreux réunionnais souhaitent prendre des vacances et s’offrir le voyage qu’ils préparent depuis de longs mois, je déplore le maintien de ce mouvement à ce stade alors que nous avons tout fait pour éviter cette extrémité. Les points durs du conflit désormais mieux cernés, je souhaite que le syndicat revienne à la raison, ces demandes restant totalement surprenantes. Je suis conscient par ailleurs des efforts qui sont demandé à l’ensemble du personnel, mais le contexte de forte concurrence nous y contraint".

De son côté, la déléguée syndicale assure que la date du 2 janvier n'a pas été choisie pour causer le maximum de tort à la compagnie ou aux passagers. "Cela fait trop longtemps qu'on négocie et rien ne bouge. On est vraiment tous desolés que le passager soit encore pris en otage mais il faut que tout le monde sache quand même que les otages, c’est nous, les employés d’air Austral, du 1er janvier au 31 décembre", plaide-t-elle. Néanmoins, des négociations sont toujours possible, assure-t-elle :"pour l’instant, nous sommes toujours en phase de préavis, un miracle est toujours possible".

