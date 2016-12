La sécheresse ne touche pas que la zone Sud de La Réunion. Dans l'Ouest aussi, les températures grimpent et la pluie se fait rare. Dans les hauts de la Possession, l'exploitation de M. Dambreville, est victime de la chaleur. Visitées par la presse, à l'invitation de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de La Réunion (FDSEA), les terres de M. Dambreville comptent la moitié des bourgeons de canne à sucre qui n'ont pas repoussé, ce qui compromet fortement son rendement pour la prochaine campagne sucrière. Le syndicat procédait à un état des lieux afin d'alerter les collectivités et l'Etat, via la DAAF, pour classer le site en zone sinistrée.

La visite de l'exploitation cannière, déroulée dans la matinée de ce jeudi 29 décembre, avait pour but "d'effectuer un état des lieux des dégâts", relate le président de la FDSEA, Frédéric Vienne. Ce dernier prévoit de mettre en place des mesures d'urgence, via la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), le Département et la Préfecture.

"Nous allons demander de placer le site en zone sinistrée", continue Frédéric Vienne, car d'autres cultures des Hauts de l'Ouest sont également touchées par le manque d'eau et la chaleur.

Concernant l'exploitation de M. Dambeville, "il faudra attendre la prochaine récolte, pour comparer le tonnage aux récoltes antérieures" pour mesurer les dégâts. "A peine la moitié des cannes a repoussé depuis la dernière coupe. On peut déjà dire que 50% des récoltes de l'an prochain seront perdues" déplore FrédéricVienne.



Départemente et préfecture devraient être interpellés pour permettre la mise en place des différents dispositifs existants, après cet état des lieux.



Toujours selon Frédéric Vienne, les parcelles de M. Dambreville ne disposent pas de système d’irrigation. L'agriculteur aurait fait part de la volonté de la commune de la Possession de créer un dispositif d’irrigation pour toute la zone des hauts de la ville. "On espère que cette sécheresse donnera un coup d’accélérateur au projet" conlut Frédéric Vienne.

