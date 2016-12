En 2014, la valeur ajoutée dégagée par les entreprises marchandes réunionnaises est de 6,6 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires de 23,7 milliards d'euros, précise l'Insee dans un document publié ce jeudi 29 décembre 2016. L'investissement, largement porté par les activités immobilières, s'élève à 1,7 milliard d'euros. Il est concentré sur quelques entreprises, puisque 5 % d'entre elles réalisent 95% de l'investissement. Enfin, par rapport à 2013, la valeur ajoutée totale augmente en moyenne de 2,5 %, mais cette hausse est portée par seulement la moitié des entreprises. Nous publions le communiqué de l'Insee en intégralité

En 2014, 48 000 entreprises composent les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers de l’économie à La Réunion contre 4,4 millions en France. Ces entreprises réunionnaises dégagent une valeur ajoutée de 6,6 milliards d’euros (1 100 milliards d’euros en France) pour un chiffre d’affaires de 23,7 milliards d’euros (3 800 milliards d’euros en France). Les secteurs qui contribuent le plus à la création de richesse sont l’enseignement, santé humaine et action sociale (hors secteur public), les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien et le commerce de détail.

Par ailleurs, parmi ces entreprises réunionnaises, les trois quarts n’ont pas de salarié. Les autres emploient 87 500 salariés en équivalent temps plein. La Réunion compte 11 200 entreprises entre 1 et 9 salariés, 1 500 entre 10 et 249 salariés et 17 entreprises de plus de 250 salariés.

L’investissement est porté par les activités immobilières

Les entreprises investissent 1,7 milliard d’euros en 2014 (175 milliards d’euros en France). Cet investissement est largement porté par les activités immobilières, qui représentent 43 % de l’investissement total mais seulement 5 % de la valeur ajoutée. Le taux de marge baisse entre 2013 et 2014, passant de 33,9 % à 33,0 %.

La valeur ajoutée moins concentrée que l’investissement

Un petit nombre d’entreprises réunionnaises concentre une grande partie de la création de richesse et de l’emploi. Ainsi, 5 % d’entre elles, soit 100 entreprises, réalisent 68 % de la valeur ajoutée. À l’opposé, la moitié des entreprises ne dégagent pas (ou très peu) de valeur ajoutée. L’économie réunionnaise est cependant moins concentrée qu’au niveau national : 1 % des entreprises réalisent 45 % de la valeur ajoutée à La Réunion contre 65 % en France.

Cette concentration se retrouve également au niveau de l’emploi : 5 % des entreprises concentrent 72 % de l’emploi salarié, tandis que trois quarts des entreprises n’ont aucun salarié.

L’investissement est encore plus concentré : les 5 % d’entreprises qui investissent le plus représentent 95 % de l’investissement total. Plus des trois quarts des entreprises réunionnaises n’ont, quant à elles, réalisé aucun investissement en 2014.

Une valeur ajoutée en hausse qui masque une dispersion importante

Entre 2013 et 2014, la valeur ajoutée augmente de 160 millions d’euros soit + 2,5 % (- 1,2 % en France). D’une part, les entreprises pérennes génèrent 185 millions d’euros de valeur ajoutée supplémentaire (+ 2,9 %). D’autre part, les entreprises créées en 2014 ont une valeur ajoutée de 140 millions d’euros. Mais la cessation ou la sortie du champ d’entreprises entraînent une baisse de 165 millions d’euros de la valeur ajoutée.

Pour les entreprises pérennes, l’évolution positive de la valeur ajoutée masque des réalités très différentes : en effet, il y a autant d’entreprises dont la valeur ajoutée augmente que d’entreprises dont la valeur ajoutée baisse. Pour un quart des entreprises, cette baisse est supérieure à 17 %. Les entreprises s’en sortent mieux si elles ont des salariés. En effet, un quart des entreprises sans salarié ont une valeur ajoutée en baisse de plus de 24 % ; ce seuil est de 12 % pour les entreprises employeuses.

À l’inverse, un quart des entreprises employant entre 1 et 9 salariés sont en très forte croissance avec une hausse de la valeur ajoutée de plus de 24 %.