Des mesures spécifiques sont prises chaque année pour que le réveillon du nouvel se passe au mieux. L'entrée vers 2017 ne dérogera pas à la règle. La préfecture renforce ses effectifs aux abords des lieux de rassemblement populaires, comme sur les routes, où l'alcoolémie sera traquée. (Photo d'illustration)

Le réveillon du nouve est forcément synonyme de fête et d'alcool. "Comme dans tous les départements français, la vigilence est renforcée" souligue Sébastien Audebert, directeur de cabinet du Préfet de La Réunion, au micro de RTL Réunion. Le 31 au soir, les zones côtières de l'Ouest et de Saint-Pierre verront les forces de l'ordre en nombre, pour assurer la sécurité des fêtards. Sur les plages de Saint-Gilles, la surveillance est assurée par la sous-préfecture de Saint-Paul et par la mairie, qui ont d'ores et déjà exposé leurs plans.

Plus de policiers mais aussi plus de contrôles routiers sont prévus. "Dans le contexte du pays, il y a une vigilance à avoir... Mais pour la sécurité routière, c’est renforcé" précise le directeur de cabinet. Les forces seont mobilisées dès les premières lueurs du jour, "pour mettre les conducteurs en état alcoolique hors d'état de nuire".

Pour rappel, "celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas".

