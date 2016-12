Voici les titres développés ce vendredi :



- La sécheresse fait flamber les prix des légumes

- Le guépard court tout droit vers son extinction

- Deuxième journée du 28ème meeting de l'océan Indien - Piscine de Plateau Caillou - Encore des records

- Ça s'est passé un 30 décembre - 2006 - Saddam Hussein est pendu

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Il fait beau et il fait chaud

La tomate et la salade ont soif - La sécheresse fait flamber les prix des légumes

Les prix des légumes ont augmenté sur les étals des bazardiers et cette fois-ci ce n'est pas à cause des pluies. Leur absence serait même à l'origine de cette flambée qui, en quelques semaines, a fait passer les prix du simple au double. Dans le sud notamment, la tomate, la pomme de terre, le chouchou et la salade sont victimes d'une période de sécheresse sans précédent. La réduction des stocks a déclenché l'habituel effet en chaîne : les grossistes augmentent leurs tarifs, les détaillants et bazardiers leur emboitent le pas, les consommateurs payent... cher.

Espèce menacée - Le guépard court tout droit vers son extinction

Le guépard, l'animal terrestre le plus rapide au monde, "court tout droit" vers son extinction, selon une étude publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Deuxième journée du 28ème meeting de l'océan Indien - Piscine de Plateau Caillou - Encore des records

Ça s'est passé un 30 décembre - 2006 - Saddam Hussein est pendu

Condamné à mort par le Tribunal pénal irakien début novembre 2006, Saddam Hussein, ex-président irakien, est pendu à Bagdad, aux alentours de 6h du matin, heure locale. L'ancien dictateur avait répondu de l'accusation du massacre de près de 150 chiites du village de Doujaïl. L'exécution est filmée et les images sont diffusées dans le monde entier.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Il fait beau et il fait chaud

Dès le matin, il fait beau et il fait chaud sur toute La Réunion ! Le Temps d'été s'étend sur l'ensemble du territoire et s'accompagne de chaudes températures de saison. Même le vent reste faible, de quoi courir vers le point d'eau le plus proche.