Le skipper Kito de Pavant est arrivé à La Réunion à bord du Marion Dufresne, ce vendredi 30 décembre 2016. Victime d'une grave avarie alors qu'il participait au Vendée Globe, le navigateur avait été récupéré le 7 décembre dans le sud de l'océan Indien par le Marion Dufresne, navire ravitailleur des Terres antarctiques et australes françaises (TAAF) croisant à quelque 100 milles du lieu de l'incident.

Kito de Pavant est arrivé ce vendredi matin, après avoir été secouru par le Marion Dufresne. Parti le 6 novembre des Sables-d'Olonne, son bateau, Bastide Otio avait subi un choc brutal avec un objet flottant non identifié le mardi 6 décembre, entraînant une avarie de quille et une voie d'eau importante au niveau du puits de quille, contenue dans le compartiment du moteur. Après avoir affalé ses voiles, Kito de Pavant était resté à l'intérieur de Bastide Otio, dérivant à 3 noeuds vers le Sud-Ouest, au nord des îles Crozet.

Il revient sur sa course, et surtout sur l'avarie qui l'a contraint à abandonner le Vendée Globe

Naufragé du #VendéeGlobe #KitoDePavant est arrivé à#LaRéunion dans la cabine d'honneur à bord du #MarionDufresne ce jeudi pic.twitter.com/KlSIGQbt6e — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 30 décembre 2016

"J'ai eu beaucoup de chance"

"Dans cette zone, la mer est très froide, il y a une tempête tous les jours et normalement il n'y a aucun bateau, raconte-t-il. J'ai eu une chance inouïe que le Marion Dufresne se dirige à ce moment-là vers ma position".

Imaz Press lui a tendu son micro pour qu'il raconte dans le détail son sauvetage, la perte définitive de son bateau, dont les balises ne sont plus localisables, son Noël en compagnie de l'équipage du Marion Dufresne ou encore ses projets :

"On était entre marins, la mer nous rapproche", s'amuse le commandant du Marion Dufresnes

Thierry Dudouit, commandant du Marion Dufresnes, raconte comment le navire a secouru le marin. "Nous l'avons secouru pratiquement au début de la mission, il était pratiquement sur notre chemin, du coup nous n'avons quasiment pas dévié de notre route". Entre le skipper et l'équipage, le courant est vite passé asssure le commandant : "On a vite vu qu'on était entre marins, la mer nous rapproche", explique-t-il. D'ailleurs, le commandant suit le Vendée Globe, et s'est même virtuellement lancé dans l'aventure :

Après le sauvetage, Kito de Pavant a partagé la vie de l'équipage, visiblement rythmée par des parties de tarot, au cours desquelles certains ont laissé des plumes

