La nuit de jeudi à vendredi 30 décembre 2016 a été de nouveau agitée au Chaudron. Vers une heure du matin, des habitants ont signalé de nombreux feux de poubelles, rue Claude Monet, qui ont nécessité une intervention des pompiers. (photo d'illustration)

Selon les informations de Freedom, la tension serait montée après un contrôle de police.

Les derniers échauffourées remontaient il y a un peu plus d'un mois.

Le vendredi 18 novembre, un contrôle routier avait également dégénéré, nécessitant notamment une intervention de la Brigade anti-criminalité. Alors que la tension monte, des coups sont échangés entre policiers et jeunes, et plusieurs personnes sont interpellées. S'en suivent deux nuits d'échauffourées dans le quartier, avec de nombreux feux de poubelles. Les trois hommes interpellés le 18 novembre dernier suite à un contrôle policier, au Chaudron à Saint-Denis, ont été jugés ce lundi 26 décembre 2016. L'un écope de 6 mois ferme et deux autres de 10 mois de prison dont 6 avec sursis, une peine que l'UNSA Police a dénoncé, dans un communiqué

