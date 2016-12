Dès le matin, il fait beau et il fait chaud sur toute La Réunion ! Le Temps d'été s'étend sur l'ensemble du territoire et s'accompagne de chaudes températures de saison. Même le vent reste faible, de quoi courir vers le point d'eau le plus proche.

Temps de saison.



Au lever du jour, c'est encore le soleil qui domine sur la majeure partie de La Réunion. Cirques, plaines et volcan sont au soleil. Petit bémol entre Saint-Denis et Sainte Rose où quelques nuages côtiers pourraient s'attarder, mais rien d'inquiétant.



Vers la mi-journée, les nuages de pente sont fidèles au rendez vous.



L'après-midi, les nuages deviennent un peu nombreux dans l'intérieur, le sommet du volcan reste au-dessus de la couche nuageuse. Sur les pentes de l'ouest, le ciel s'assombrit plus franchement et des averses sont attendues à mi-pente approximativement de Saint Gilles à Saint Pierre. Ces averses, contrairement à ces derniers jours, peuvent être localement soutenues.



Les températures de l'après-midi sont de saison, c'est-à-dire chaudes.



Le vent est faible sur l'ensemble de l'ile.



La mer est peu agitée.