La sécheresse touche même l'est de l'île. Stéphane Fouassin, maire de Salazie, a pris un arrêté municipal ce vendredi 30 décembre 2016, pour interdire l'arrosage d'agrément et le lavage des véhicules jusqu'à nouvel ordre sur sa commune. La Cise annonce qu'elle procède également à des coupures préventives.

L'arrêté précise que "la situation hydro-météoroligique et l’augmentation prévisible, dans les semaines à venir, de la consommation en eau risquent de susciter prochainement des conflits d’usage", et que "le niveau des ressources en eau disponible et la situation d’étiage de certains cours d’eau nécessitent la mise en oeuvre de mesure de restriction des usages de l’eau". Les véhicules ayant une obligation réglementaire ou pour les organismes liés à la sécurité sont les seuls à pouvoir dérogé à la règle, mais les autres administrés s'exposent à des poursuites en cas de non respect de l'arrêté.

Par ailleurs, la Cise Réunion informe ses abonnés, que suite à de très forte consommation observée ces derniers jours une coupure exceptionnelle a lieu ce vendredi jusqu‘à 16 h, sur les secteurs Le Radier, RD 52, Mare à Citrons et Le petit sable.

Afin de remonter le niveau du réservoir de Mare à Veille Place, une coupure de nuit est programmée cette nuit du 30 décembre de 20 H à 6H, sur les secteurs du Plateau, Mare à vieille place, Le radier, Le butor, Mare à citrons et Le petit sable.

"Afin de limiter ces impacts sur l’ensemble de ces réseaux, il est demandé à la population dès maintenant de faire preuve de modération quant à l’utilisation de l’eau notamment la limitation de l’arrosage des jardins, du nettoyage des véhicules, etc…", précise le communiqué de la Cise.

