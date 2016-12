Les nageurs réunionnais continuent à s'illustrer pendant le 28e meeting de natation de l'Océan Indien, qui se termine ce samedi 31 décembre 2016. Ce matin, Corentin Trinez, 14 ans, terminé troisième du 5 000 mètres, à quelques secondes du premier, Ferry Weertman, champion olympique du 10 000 mètres à Rio et du second, Marc Olivier Antoine, médaillé de bronze au 10 000 mètres à Rio.

Les nageurs réunionnais continuent à s'illustrer pendant le 28e meeting de natation de l'Océan Indien, qui se termine ce samedi 31 décembre 2016. Ce matin, Corentin Trinez, 14 ans, terminé troisième du 5 000 mètres, à quelques secondes du premier, Ferry Weertman, champion olympique du 10 000 mètres à Rio et du second, Marc Olivier Antoine, médaillé de bronze au 10 000 mètres à Rio.

Les trois nageurs ont terminé la course presque ensemble, une belle performance pour le jeune nageur de la Jeanne Natation, Corentin Trinez, qui a été chaleureusement félicité par ses adversaires.

Au 2000 mètres, c'est Kilian Harzig (CN Saint Joseph) qui termine premier devant Maxime Fendard (La Possession) et Nicolas Albuffy (Aquatic club de l'est). Chez les filles, c'est Sandra Henriette (Aquatic club de l'est) qui s'impose devant (Stacy Taquet) CN Saint Joseph et Aurore Thionville (Aquatic club de l'est)

Au total, près de 200 participants sont présents ce samedi 31 décembre pour la nage en eau libre à Trou d'eau, qui clôture ce 28e meeting de l'océan indien.

www.ipreunion.com