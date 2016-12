Voici les titres développés ce samedi :



- Liste électorales : le rush avant la clôture

- Pétards : un chien enfermé est un chien protégé

- Meeting de l'océan Indien - [AUDIO] Encore des records, toujours des records et de la grâce

- Ça s'est passé un 31 décembre - 1960: Charles de Gaulle instaure la tradition des voeux présidentiels à la télévision française

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé la journée, mais une belle soirée

Voici les titres développés ce samedi :



- Liste électorales : le rush avant la clôture

- Pétards : un chien enfermé est un chien protégé

- Meeting de l'océan Indien - [AUDIO] Encore des records, toujours des records et de la grâce

- Ça s'est passé un 31 décembre - 1960: Charles de Gaulle instaure la tradition des voeux présidentiels à la télévision française

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé la journée, mais une belle soirée

AUDIO / VIDEO Les derniers bureaux ferment à 11h00 - Liste électorales : le rush avant la clôture

Cela fait partie des choses que l'on oublie et que l'on fait à la dernière minute : s'inscrire sur les listes électorales, pour notamment pouvoir voter à l'élection présidentielle 2017. Sans son nom sur le registre, impossible de poser son bulletin dans l'urne. Comme beaucoup, un de nos journalistes est allé s'inscrire... 48 heures avant la clôture des listes.

Les feux d'artifice illumineront le ciel encore cette année - Pétards : un chien enfermé est un chien protégé

Comme à l'accoutumée, les chiens sont paniqués lorsqu'ils entendent les pétards, chaque soirée de réveillon, pendant la période des fêtes de fin d'année. Des solutions existent pour les protéger et pour éviter qu'ils ne s'enfuient. En effet, les animaux ont une ouïe amplifiée et sont terrorisés par le bruit et la lumière des feux d'artifice. Pour que la fête ne tourne pas au cauchemar, il est utile de prendre quelques précautions.

Troisième journée du 28ème meeting de l'océan Indien - [AUDIO] Encore des records, toujours des records et de la grâce

La performance et le talent ont été conjugués à tous les temps ce vendredi 30 décembre 2016 à la piscine de Plateau Caillou à l'occasion de la troisième journée du 28ème meeting de natation de l'océan Indien. Des records régionaux ont été battus et c'est la grâce des nageuses de natation synchronisé qui a mis un point final aux trois jours de compétition dans le bassin saint-paulois

VIDEO - Ça s'est passé un 31 décembre - 1960: Charles de Gaulle instaure la tradition des voeux présidentiels à la télévision française

Ce samedi 31 décembre 2016, à 20h heure métropolitaine, François Hollande se pliera pour la dernière fois en tant que président de la République à la tradition des voeux de la nouvelle année, perpétuant une tradition qui s'est imposée avec la présidence de Charles de Gaulle, qui chaque année, proposait aux Français, un bilan complet de l'année déroulée et faisait part de ses souhaits à l'intention de l'année à venir.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé la journée, mais une belle soirée

Si la journée est "légèrement" grise sur certains secteurs de l'île, le beau temps devrait être globalement au rendez-vous en ce jour de réveillon du Nouvel An. La pluie se fait discrète, et laissera place à une soirée étoilée. Ci-après, le bulletin de Météo France.