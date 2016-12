Cela fait partie des choses que l'on oublie et que l'on fait à la dernière minute : s'inscrire sur les listes électorales, pour notamment pouvoir voter à l'élection présidentielle 2017. Sans son nom sur le registre, impossible de poser son bulletin dans l'urne. Comme beaucoup, un de nos journalistes est allé s'inscrire... 48 heures avant la clôture des listes.

Cela fait partie des choses que l'on oublie et que l'on fait à la dernière minute : s'inscrire sur les listes électorales, pour notamment pouvoir voter à l'élection présidentielle 2017. Sans son nom sur le registre, impossible de poser son bulletin dans l'urne. Comme beaucoup, un de nos journalistes est allé s'inscrire... 48 heures avant la clôture des listes.

Depuis quelques semaines, c'est le rush dans le hall de la mairie de Saint-Denis. Les agents se sont organisés de manière à ce que le public n'attende pas trop. Avant le guichet, le document CERFA à remplir pour la demande d'inscription sur les listes électorales est distribué en amont.

Notre journaliste est allée s'inscrire sur les #ListesElectorales... A la dernière minute ! Plus que quelques heures avant la clôture... pic.twitter.com/vHr4xYaRry — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 30 décembre 2016

C'est après que le public est reçu pour présenter ses pièces justificatives, à savoir : un justificatif de d'adresse et une pièce d'identité en cours de validité. Suzelle Charlette responsable du services des affaires életorales et militaires de la mairie de Saint-Denis, revient sur ce qu'il ne faut absolument pas oublier pour s'inscrire sans encombre.

En effet, depuis le début du mois de décembre et encore plus ces derniers jours, une centaine d'administrés se ruent vers le service pour ne pas manquer le coche. Et parfois, malgré toute la bonne volonté de l'usager et de l'agent de mairie, les papiers nécessaires manquent et font prendre du retard à la procédure.

Le plus important : les pièces justificatives ! pic.twitter.com/9YeVzY75dP — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 30 décembre 2016

La mairie de Saint-Denis a fait les démarches pour que l'inscription en ligne soit opérationnelle. Les réglages se font depuis Paris et selon Suzelle Charlette, "tout a été fait, mais nous n'avons pas de numéro de téléphone pour communiquer avec les services. Nous échangeons par mail... C'est long" reconnaît-elle.





Si l'inscritpion en ligne était possible, "beaucoup plus de demandes" arriveraient via l'Internet selon la responsable. En attendant, il est relativement simple de s'inscrire, quand il n'y a pas trop de monde.

A noter que les mairies sont ouvertes de 8h00 à 11h00 ce samedi matin, pour permettre les inscritpions de dernière minute. Après, il sera trop tard.