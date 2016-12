Ce vendredi 30 décembre 2016, un commerçant Saint-Paulois excédé après un vol à l'étalage dans son magasin, a décidé de publier des vidéos et photos extraites des images des caméras de surveillance, pour qu'on l'aide à retrouver les "voleurs". Rapidement, les personnes apparaissant sur les images sont identifiées par les internautes et les publications retirées. Une pratique qui, si elle peut sembler efficace pour lutter contre le vol, reste néanmoins illégale.

Contacté par Radio Freedom, le gérant du magasin estime qu'il a publié ces images pour "protéger les enfants" du couple, qui aurait commis ces actes en leur présence. Ce samedi, le matériel dérobé aurait été restitué, mais la personne qui apparaît à l'écran ne décolère pas : elle se dit "salie" par cette affaire.

Afficher des images de "voleurs" est interdit pas la loi

Plusieurs lois françaises condamnent ces méthodes de dénonciation, qu'il s'agisse de la publication sur les réseaux sociaux ou de l'affichage de photos dans les magasins. Déjà, la loi sur la vidéosurveillance interdit de se servir de ces images pour "coincer" les voleurs, et leur diffusion peut même coûter cher, si les personnes qui y figurent portent plainte.

En effet, l’alinéa 6 de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 sur la vidéosurveillance précise qu’il est interdit de "faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées". Et la peine est lourde: la loi prévoit trois ans de prison et 45.000 euros d’amende pour ce genre de contrevenant.

Par ailleurs, le fait de diffuser ces images peut être considéré comme une atteinte à la vie privée, punie d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende (article 226-1 du Code pénal), voire comme une diffamation (loi sur la liberté de la presse) à partir du moment où l'on accuse les personnes filmées ou photographiées de vol.

En 2015, un supermarché parisien avait du retirer les photos de voleurs extraites de son système de vidéosurveillance. Néanmoins, à ce jour, aucun commerçant n'aurait été condamné pour ce genre de pratiques. Sur les réseaux sociaux, la plupart des internautes félicitent d'ailleurs le commerçant Saint-Paulois de son initiative.