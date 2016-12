Une messe se tient ce samedi 31 décembre 2016, à 9 heures au Maïdo, en l'honneur de Philippe Morin, mort dans un accident d'hélicoptère, il y a un an jour pour jour.

Une messe se tient ce samedi 31 décembre 2016, à 9 heures au Maïdo, en l'honneur de Philippe Morin, mort dans un accident d'hélicoptère, il y a un an jour pour jour.

Pilote d’hélicoptère chevronné, Philippe Morin, avait trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il ravitaillait Mafate, le 31 décembre 2015. L’hélicoptère qu’il manœuvrait s'était écrasé contre le rempart du Maïdo, aux alentours de 9 heures.

"Il y avait beaucoup de rafales et il a été pris d'un coup dans une masse de brouillard quand il est arrivé en haut. Il a voulu faire demi tour mais ses repères n'étaient plus les mêmes. Un peu plus haut il y avait un petit piton, il a tapé dedans. Voilà la triste réalité", avait expliqué le gérant de l’entreprise Mafate Hélicoptère.

www.ipreunion.com