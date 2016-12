Le mouvement de grève actuellement porté par le syndicat du personnel navigant commercial UNSA se confirme pour un démarrage à compter du lundi 2 janvier et ce pour une durée annoncée à ce jour illimitée. La compagnie Air Austral, comme évoqué lors de précédents communiqués, rappelle qu'elle "a d'ores et déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour minimiser l'impact de cette grève et opérer ses vols dans les meilleures conditions de confort possibles pour le passager". Nous publions le communiqué de la compagnie en intégralité

Le mouvement de grève actuellement porté par le syndicat du personnel navigant commercial UNSA se confirme pour un démarrage à compter du lundi 2 janvier et ce pour une durée annoncée à ce jour illimitée. La compagnie Air Austral, comme évoqué lors de précédents communiqués, rappelle qu'elle "a d'ores et déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour minimiser l'impact de cette grève et opérer ses vols dans les meilleures conditions de confort possibles pour le passager". Nous publions le communiqué de la compagnie en intégralité

Au-delà de l’optimisation de sa flotte, Air Austral a déjà confirmé des affrètements sur des compagnies européennes afin de garantir notamment l’opération de tous ses vols long-courriers. Par ailleurs la compagnie constate que sur les 145 grévistes déclarés au 30 décembre minuit, plus de la moitié pour la journée du 2 janvier 2017 n’était pas initialement engagée sur le planning des vols.



Air Austral confirme ainsi qu’elle sera en mesure d’assurer le transport de tous ses passagers en limitant au maximum les perturbations. Elle se fixe clairement pour objectif de proposer une solution de transport le jour prévu de voyage et autant que possible aux horaires prévus.

Air Austral transmettra chaque jour par voie de communiqué mais aussi individuellement via SMS et/ou email transmis aux passagers concernés, des informations précises sur le fonctionnement des vols de la période impactée.

PROGRAMME DES VOLS POUR LES JOURNEES DES 2 et 3 JANVIER 2017

Pour les vols du 02 janvier 2017 :

Au départ de La Réunion

Au départ de l’aéroport de La Réunion Roland Garros :

Réunion / PARIS CDG

.Le vol UU 971 est maintenu

.Le vol UU 975 est maintenu

Réunion > Mayotte

. Le vol UU274 est maintenu

. Le vol UU276 est maintenu

Réunion/Tananarive

. Le Vol UU 611 est maintenu

Réunion/Tamatave

. Le Vol UU 555 est maintenu

Réunion / Moroni

. Le vol UU255 est maintenu

Réunion / Maurice

. Le vol UU102 est retardé. Le départ de Saint Denis de La Réunion est prévu à 11h45 heure locale. Le vol sera opéré au moyen d’un Airbus A330 de la compagnie Wamos affrétée.

. Le vol UU104 est retardé. Le départ de Saint Denis de La Réunion est prévu à 12h45 heure locale.

. Le vol UU108 est maintenu aux horaires inchangés. Le départ de Saint Denis de La Réunion est prévu à 15h55 heure locale. Le vol sera opéré au moyen d’un Airbus A330 de la compagnie Wamos affrétée. 85 passagers initialement prévus sur ce vol UU108, seront reportés sur le vol UU124, vol supplémentaire dont le départ est prévu le jour même à 15h00 heure locale. Ils seront individuellement avertis.

Au départ de l’aéroport de Pierrefonds :

Réunion > Maurice

. Le vol UU114 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 102 du même jour au départ de Saint Denis à 11H45.

. Le vol UU 116 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU124 du même jour au départ de Saint-Denis à 15h00 ou sur le vol UU 102 à 11h45.

.Le vol UU 118 est maintenu.

Au départ de Paris

Paris CDG – Réunion

. Le vol UU 972 est maintenu

. Le vol UU 974 est maintenu

Paris-Mayotte

. Le vol UU 976 est maintenu



Au départ de Mayotte

Mayotte > Réunion

. Le vol UU 277 est maintenu

. Le vol UU 275 est maintenu

Au départ de Maurice

Maurice > Réunion

. Le vol UU103 est retardé. Le départ de Maurice est prévu à 13h50 heure locale. Le vol sera opéré au moyen d’un Airbus A330 de la compagnie Wamos affrétée.

. Le vol UU105 est avancé. Le départ de Maurice est prévu à 14h15 heure locale.

. Le vol UU109 est maintenu aux horaires inchangés. Le départ de Maurice est prévu à 18h00 heure locale. Le vol sera opéré au moyen d’un Airbus A330 de la compagnie Wamos affrétée. 93 passagers initialement prévus sur le vol UU109, seront reportés sur le vol UU125, vol supplémentaire dont le départ est prévu le jour même à 16h35 heure locale.

. Le vol UU 121 est maintenu

. Les vols Maurice-Pierrefonds UU117, UU 119 sont annulés. Les passagers sont reportés sur le vol UU 103 à destination de Saint-Denis de La Réunion – Décollage prévu à 13h50 heure locale ou sur le vol UU125 prévu le jour même à 16h35

Au départ de Madagascar

Tamatave > Réunion

. Le vol UU 556 est maintenu

Tananarive / Réunion

. Le vol UU 612 est maintenu



Au départ de Moroni

Moroni / Réunion

. Le vol UU 256 est maintenu

Pour les vols du 03 janvier 2017 :



Au départ de La Réunion

Au départ de l’aéroport de La Réunion Roland Garros :

Réunion / PARIS CDG

.Le vol UU 971 est maintenu.

> Il est opéré en A330 de la compagnie Hifly affrétée. 117 passagers seront reportés sur le vol supplémentaire UU 9975 dont le départ est prévu le jour même à 23h15

.Le vol UU 975 est maintenu

Réunion > Mayotte

. Le vol UU274 est maintenu

. Le vol UU276 est maintenu

Réunion/Tananarive

. Le Vol UU 611 est maintenu

Réunion/Tamatave

. Le Vol UU 555 est maintenu

Réunion/Nosybe

. Le Vol UU 203 est avancé. Le départ est programmé à 10h10 heure locale.

Réunion / Moroni

. Le vol UU255 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 255 du 2 janvier.

Réunion /Chennai

. Le vol UU737 est maintenu

Réunion / Maurice

. Le vol UU102 est retardé. Le départ de Saint Denis de La Réunion est prévu à 11h45 heure locale.

. Le vol UU104 est annulé. Les passagers sont reportés le même jour sur le vol UU 102.

. Le vol UU 106 est maintenu

. Le vol UU108 est maintenu

Au départ de l’aéroport de Pierrefonds :

Réunion > Maurice

. Le vol UU118 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 108 du même jour au départ de Saint Denis à 15h55.

Au départ de Paris

Paris CDG – Réunion

. Le vol UU 972 est maintenu. Le vol sera opéré en A330 de la compagnie Hifly affrétée.

. Le vol UU 974 est maintenu. Le vol sera opéré en B747 de la compagnie WAMOS affrétée.



Au départ de Mayotte

Mayotte > Réunion

. Le vol UU 277 est maintenu

. Le vol UU 275 est maintenu

Mayotte > Paris

. Le vol UU 977 est maintenu



Au départ de Maurice

Maurice > Réunion

. Le vol UU103 est retardé. Le départ de Maurice est prévu à 13h50 heure locale.

. Le vol UU105 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU103 du même jour. Le décollage est prévu à 13h50 heure locale.

. Le vol UU109 est maintenu

. Le vol Maurice-Pierrefonds UU115 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 103 du même jour à 13h50 ou sur le vol UU 109 à destination de Saint-Denis de La Réunion – Décollage prévu à 18h00 heure locale.

. Le vol Maurice-Pierrefonds UU117 est maintenu.



Au départ de Madagascar

Tamatave > Réunion

. Le vol UU 556 est maintenu

Tananarive / Réunion

. Le vol UU 612 est maintenu

Nosy Be / Réunion

. Le vol UU 204 est avancé. Le décollage est prévu à 12h10 heure locale



Au départ de Moroni

Moroni / Réunion

. Le vol UU 256 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 256 du 2 janvier.