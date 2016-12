Si la journée est "légèrement" grise sur certains secteurs de l'île, le beau temps devrait être globalement au rendez-vous en ce jour de réveillon du Nouvel An. La pluie se fait discrète, et laissera place à une soirée étoilée. Ci-après, le bulletin de Météo France.

En matinée, le temps est bien ensoleillé et sec sur le département. La couverture nuageuse devient ensuite importante sur les pentes et hauteurs du département. Des averses de pluie se déclenchent localement avec une préférence pour les régions allant de la Possession à Saint-Leu, elles peuvent être ponctuellement soutenues. Toutefois, la présence de nuages élevés atténuent leur intensité par rapport à Vendredi.



Sur le bord de mer, le temps est plus variable, même si les nuages de pentes tendent à glisser vers les plages de l'ouest.



Le vent est faible à modéré de Nord-Est avec des brises de Saint-Gilles jusqu'à Saint-Joseph



La mer est belle à peu agitée.

Ce vendredi 30 décembre, Jacques Ecormier chef prévisionniste au sein de Météo France et intervenu au micro de RTL Réunion, a confirmé le beau temps pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Son interview est à retrouver ici.