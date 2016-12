L'homme de 28 ans qui avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'accident suivi d'un incendie, qui a eu lieu durant la nuit du 24 au 25 décembre dernier au Chaudron, a été relâché. Un scootériste a été grièvement brûlé après une collision avec une véhicule.

L'homme de 28 ans qui avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'accident suivi d'un incendie, qui a eu lieu durant la nuit du 24 au 25 décembre dernier au Chaudron, a été relâché. Un scootériste a été grièvement brûlé après une collision avec une véhicule.

C'est le Quotidien qui indique, dans son édition du samedi 31 décembre, que cet homme a été relâché dans la journée de vendredi. Des images de vidéosurveillance viendrait confirmer qu'il était près d'une station-service au moment des faits, et non sur les lieux de l'accident.

Pour rappel, d'après les premiers éléments, le scootériste aurait été renversé par une voiture, puis brûlé via les coulées d'essence dues à sa chute. Tout de suite après l'accident, plusieurs personnes avaient raconté, notamment sur Freedom, que l'essence avait été enflammée par un tiers et non par une étincelle dûe à l'accident. Une enquête a donc été ouverte pour comprendre l'enchaînement des faits.

La victime serait toujours dans un état critique, selon les informations de Clicanoo. Brûlé à 83%, il a été transféré en métropole dans un hôpital spécialisé pour le traitement des grands brûlés.