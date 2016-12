Dans un communiqué, le bureau du SNPL France ALPA UU a souhaité "apporter son soutien au mouvement (des) PNC de l'UNSA-SNSMAC". Nous publions ce communiqué en intégralité.

"Leurs revendications reflètent très bien les difficultés partagées par l'ensemble des employés de notre entreprise", indique le syndicat Nous nous battons depuis plusieurs années pour le maintien de nos conditions de travail et la pérennité de notre entreprise et de nos emplois. Face à l'avenir, nous souhaitons également exprimer nos inquiétudes face à une stratégie opaque, dont les orientations ne sont souvent découvert que dans la presse.

Les risques de dumping sociaux aux travers de la filialisation, les acquisitions et enfin le recours à des dispositifs d'emplois subventionnés et précaires (contrats aidés et de professionnalisation), nous font craindre le pire pour l'avenir.

Nous ne pouvons accepter que des CDD, alternant carences et chômages depuis plus de 6 ans soient écartés face à la main d'oeuvre bon marché que représente ces nouveaux types de contrats courts et assistés.

Il est de notre devoir de défendre le " pavillon français " face aux tentations du mondialismes, l'exemple de la marine marchande française en est le piètre exemple.

Nous vous souhaitons courage et ténacité face à cette épreuve et ce constat d'échec, qui ne sont que les pâles reflets de la politique sociale menée depuis plus de quatre ans par notre Direction Générale.

L'union portant des causes justes, triomphe toujours de l'obscurantisme et la partialité"