Nous voilà en 2017, bonne année ! Que vous passiez ces premières heures de l'année sur une plage, en famille, au travail, à La Réunion, en métropole ou ailleurs, nous espérons que vous commencez 2017 entourés de ceux que vous sont chers.

Enfin, c'en est fini de 2016, diront certains. Car des 366 jours qui viennent de s'écouler, on se souviendra souvent du pire. L’actualité a été marquée par des attentats meurtriers à Nice, Berlin, Orlando ou encore Istanbul, le martyre du peuple syrien ou des migrants qui s’échouent en Méditerranée.

Ces ondes de choc ont été ressenties jusqu’à La Réunion qui, même si elle tient à son fameux “vivre ensemble”, n’est pas épargnée par la peur et le spectre du racisme. Les sujets qui divisent les Réunionnais sont toujours nombreux, à l’image de la crise requins, qui n’en finit plus d’alimenter les polémiques. Les fins de mois sont toujours difficiles et le chômage continue à augmenter à La Réunion, alors qu’il diminue depuis trois mois à l’échelle nationale.

2017 arrive avec ses échéances cruciales. En 2016, les électeurs ont fait mentir les sondages au Royaume-Uni, qui a opté pour le Brexit, et aux Etats-Unis, qui ont choisi Donald Trump. De quoi faire trembler la classe politique française, qui se prépare pour l’élection présidentielle.

Il est illusoire d’espérer que l’année 2017 ne soit faite que de bonnes nouvelles. Après tout, pourquoi un simple changement de date pourrait changer la face du monde ? Malgré tout, à chaque premier jour de l’année, nous sommes nombreux à garder cet espoir que le pire est derrière nous et que le meilleur est à venir. C’est cet espoir que nous voulons célébrer aujourd’hui, en vous souhaitant, pour la 17e année consécutive, une excellente année. Tous nos voeux de santé, de réussite et de bonheur.

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier pour votre soutien. Que vous soyez des lecteurs fidèles, des commentateurs réguliers, nos correcteurs ponctuels, des “haters” acharnés, ou des admirateurs secrets, nous vous remercions d’être là, de plus en plus nombreux, d’être exigeants et de nous pousser à toujours faire mieux.

L’équipe d’Imaz Press