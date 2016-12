Du soleil: c'est ce que prévoit Météo France pour ce premier jour de l'année 2017. Voici les prévisions ci-après.

En ce premier jour de l'année, le soleil n'est pas aux abonnés absents. En effet, de belles périodes ensoleillées sont visibles aussi bien sur le littoral que dans les cirques et les plaines. Grâce à un bon ensoleillement, les températures en profitent pour grimper et flirter avec les 32 à 33 dg sur les plages de l'Ouest, 30 à 31 dg pour Saint André, 20 à 21 dg pour le Volcan et 26 dg pour Cilaos.

Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur de l'île, laissant pour l'heure de larges éclaircies sur le littoral.

L'après midi, la couverture nuageuse devient plus importante dans l'intérieur avec des averses qui tombent sur les hauteurs du Sud-Ouest, du Sud puis remontent vers les hauts du Nord. Des nuages en provenance de la mer apportent de la nébulosité sur les régions de l'Est et du Nord Est et laissent échapper par moments de petites averses.

L'amélioration intervient en soirée.

Le vent d'Est à Nord-Est souffle sur la région du Port et vers Saint Philippe avec des rafales de 40 km/h, les brises prédominent ailleurs.

La mer est belle à peu agitée. Arrivée d'une petite houle de Sud-Ouest en journée, qui déferle le long des côtes Ouest et Sud de l'île.