2017 devrait bien démarrer avec une grève pour la compagnie réunionnaise Air Austral. Depuis le dépôt d'un préavis de grève par le syndicat du personnel navigant commercial UNSA, le 27 décembre dernier, direction et syndicat ne sont pas parvenus à trouver un accord. Ce dimanche 1er janvier 2017, la direction d'Air Austral était réunie au siège de la compagnie pour faire état des mesures prises pour permettre l'acheminement de tous les passagers.

Ce dimanche 1er janvier, l'objectif premier de la direction d'Air Austral était clair : RAS.SU.RER. "Tous les passagers pourront être transportés", martèle Marie Joseph Malé, PDG d'Air Austral. La compagnie réunionnaise se prépare à faire face à une mobilisation importante de son personnel navigant, qui a répondu à l'appel du syndicat Unsa.

Néanmoins, sur "150 grévistes déclarés au matin du 1er janvier, plus de la moitié n’était pas initialement engagée sur le planning des vols", insiste la direction.

Préavis de #grève chez #AirAustral : Marie Joseph Malé assure que tous les passagers seront transportés lundi et mardi #LaReunion pic.twitter.com/EbjJhEklZl — Carole Hoareau (@CaroleHoareau) January 1, 2017

Le programme détaillé du programme de vol a été donné par la compagnie ce samedi 31 décembre (retrouver l'intégralité du programme ici), et la direction invite les passagers à privilégier le site Internet d'Air Austral, où la mise à jour est faite en temps réel, pour s'informer.

4 avions affrétés

Pour s'assurer que tous ses passagers arrivent à bon port, avec le moins de changement d'horaires possible, Air Austral a fait le choix d'affréter 4 avions des compagnies Hi Fly et Vamos. Ces appareils opéreront essentiellement les rotations Paris/Réunion, explique la compagnie

4 avions des compagnies Hi Fly et Vamos seront affrétés pour transporter les passagers d'#AirAustral pendant la #grève #LaReunion pic.twitter.com/FisEplHqyW — Carole Hoareau (@CaroleHoareau) January 1, 2017

700 à 800 000 euros de pertes par jour

Evidemment, ces mesures ont un coût pour la compagnie, estimé à 700 à 800 000 euros par jour. Soit près d'un million et demi d'euros pour les deux jours de grève auxquels la compagnie s'attend déjà à faire face.

Les négociations au point mort

Ce dimanche, à la veille du conflit, Marie Joseph Malé disait toujours espérer "un sursaut" de la part du syndicat. Depuis le dépôt du préavis de grève, la compagnie tient le même discours: les demandes de l'Unsa sont "déraisonnables".

En face, le syndicat affiche son ras-le-bol et regrette que 5 jours après le dépôt de préavis, la direction reste inflexible. "On essaye de nous faire passer pour des enfants gâtés mais la vérité, c'est que les conditions de travail se sont vraiment dégradées. Le gros problème depuis un an et demi, c'est le planning. Ceux qui font nos plannings ont notre vie entre leur main, témoigne un PNC qui sera en grève demain. Depuis plusieurs mois, les discussions n'avancent pas, on a le sentiment que la direction essaye de gagner du temps, mais qu'au final, elle ne lâche rien. En 2015, la grève n'a pas eu lieu parce qu'on a cru aux promesses de la direction, cette fois, on attend de vraies avancées".

Si elle assure comprendre que des "irritants" aient pu affecter les conditions de travail des hôtesses et stewards de la compagnie, Air Austral s'est attachée à démontrer, ce dimanche, que deux des principales revendications du syndicat - la titularisation de 35 PNC en CDD et l'augmentation des effectifs par vol - n'étaient ni utiles ni viables économiquement.

"Nous avons chiffré ce que leurs revendications coûteraient à la compagnie et nous arrivons à 3,5 millions d'euros", détaille Marie Joseph Malé.

Pour le PDG d'#AirAustral , les demandes du syndicat UNSA sont "déraisonnables" pic.twitter.com/SWv2LvePnM — Carole Hoareau (@CaroleHoareau) 1 janvier 2017



