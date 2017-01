Les réveillons des fêtes de fin d'année sont synonyme d'alcool et de riches repas. Si tout va pour le mieux au moment des festivités, la tête et l'estomac ne vont plus si bien, un fois réveillé le lendemain. Tisanes, médicaments, voici quelques petits remèdes pour commencer l'année du bon pied.

C'est bien connu. Les fêtes de fin d'année accueillent des tables gargantuesques tant du point de vue du repas, que de l'apéritif. Foie gras, grillade, champagne, et autres joyeusetés (à consommer normalement avec modération) sont un plaisir gustatif, mais une lourde charge pour l'estomac, le fois et le crâne...

Afin de repartir frais et dispo le lundi matin, après un week-end plutôt riche, Françoise, préparatrice en pharmacie à Saint-Denis, conseille fortement un comprimé de citrate de bétaïne. Le médicament va faciliter la digestion et faire disparaître tous les signes de ballonement. Dans le même temps, le produit fait aussi du bien pour le mal de tête. Et pour Françoise, c'est une valeur sûre, car "chaque année on y a droit, il y a la queue les lendemains de fête", souligne t-elle.

Outre la bétaïne, un petit peu de bicarbonate de soude dilué dans un verre d'eau pourra également soulager les maux de ventre, liés à l'alcool ou aux repas trop riches. Le parcétamol fait également l'affaire, à condition de suivre lees doses prescrites.

Plus naturellement, les tisanes font leur effet au lendemain d'un réveillon bien arrosé. Un commerçant du Petit marché de Saint-Denis conseille quelque plantes à infuser pour réduire les effets secondaires d'une prise d'alcool trop importante.

A noter que la camomille et la cardamome sont aussi de bons remèdes pour les lendemains difficiles. Enfin, il est important de proscrire la fameuse formule consitant à dire qu'il faut soigner "le mal par le mal" en buvant de nouveux de l'alcool le lendemain. Seule une bonne hydratation (à l'eau, donc) pendant et après la prise d'alcool réduisent efficacement ses effets secondaires.

