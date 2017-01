- L'année 2016 dans le monde : On rembobine

- "Les Réunionnais sont encore nombreux à avoir peur de donner leur sang"

- Le président de l'association France Alzheimer, Joël Jaouen, en visite à La Réunion

- Ca s'est passé un 2 janvier 1911: Le XV de France remporte la première victoire de son histoire

- L'année 2016 dans le monde : On rembobine

- "Les Réunionnais sont encore nombreux à avoir peur de donner leur sang"

- Le président de l'association France Alzheimer, Joël Jaouen, en visite à La Réunion

- Ca s'est passé un 2 janvier 1911: Le XV de France remporte la première victoire de son histoire

L'année 2016 dans le monde : On rembobine

De l'élection de Donald Trump au martyre d'Alep, voici les événements qui ont dominé l'actualité en 2016.

"Les Réunionnais sont encore nombreux à avoir peur de donner leur sang". Entretien audio avec Hervé Renard, directeur de l'EFS Réunion

Un geste simple, qui peut sauver des vies. En 2016, l'antenne réunionnaise de l'Etablissement français du sang (EFS) comptait quelque 17 000 donneurs dans son fichier. Suffisamment pour assurer les besoins des malades de l'île, mais finalement "trop peu par rapport au nombre de gens qui pourraient faire ce geste", estime Hervé Renard, directeur de l'EFS Réunion. En cette période de fêtes et de vacances scolaires, où les stocks sont traditionnellement plus faibles, le directeur dresse le bilan de l'année écoulée et évoque les pistes pour convaincre toujours plus de Réunionnais.

Le président de l'association France Alzheimer, Joël Jaouen, en visite à La Réunion

Le Président de France Alzheimer et maladies apparentées, Joël Jaouen, sera à La Réunion du 2 au 7 janvier 2017.

Ca s'est passé un 2 janvier 1911: Le XV de France remporte la première victoire de son histoire

Le 2 janvier 1911, le XV de France remporte la première victoire de son histoire face à l'Écosse. L'équipe française s'impose 16 à 15 l'équipe écossaise,pour son premier match du Tournoi des Cinq Nations, à Colombes

Météo: Beau temps dans les bas, pluie dans les hauts

Si ce lundi 2 janvier 2016 pourrait démarrer avec du soleil sur la quasi-totalité de l'île, le temps devrait se gâter dans les hauts en milieu de journée, avec quelques débordements à prévoir sur le littoral ouest, selon les prévisions de Météo France, que nous publions ci-après.