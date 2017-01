Si ce lundi 2 janvier 2016 pourrait démarrer avec du soleil sur la quasi-totalité de l'île, le temps devrait se gâter dans les hauts en milieu de journée, avec quelques débordements à prévoir sur le littoral ouest, selon les prévisions de Météo France, que nous publions ci-après.

Au lever du jour, on trouve encore des nuages accompagnés de quelques averses sur les régions de l'Est et les flancs du volcan. Ailleurs, le soleil est présent dans un ciel bien dégagé. En cours de matinée, le littoral Est et Nord s'éclaircit et devrait dès lors profiter du soleil pour le reste de la journée, alors que les nuages se développent sur les pentes de l'île.

Les premières averses se produisent dès la fin de matinée, et gagnent progressivement les hauts à mesure que la couverture nuageuse se repend sur tout l'intérieur de l'île l'après-midi. La région de Saint Paul et des plages se retrouve finalement aussi sous la grisaille.

Le vent souffle d'Est à Nord-Est avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. Il concerne les régions de Saint Denis jusqu'au Port, voire même jusqu'au Cap la Houssaye l'après-midi, ainsi que vers Saint Philippe et le Sud Sauvage.

Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur le littoral, 26°C à Salazie ou Cilaos, 21°C à la Plaine des Cafres, et 18°C au Volcan.

La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud avec une petite houle de Sud-Ouest. Elle est peu agitée ailleurs.