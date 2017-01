L'Établissement français du sang La Réunion (EFS) informe des prochaines collectes mobiles ouvertes au public du 3 au 6 janvier 2017. Les dons sont également possibles sur les sites fixes de Saint-Denis et Saint-Pierre. Ci-après, le planning de cette semaine en intégralité.

Mardi 3 janvier 2017



• Village Corail, Saint-Gilles les Bains de 10h00 à 15h00



• Mairie, le Tampon de 08h30 à 12h30



Mercredi 4 janvier 2017



• Jumbo, Saint-Benoît de 13h00 à 17h00



• EFS, Saint-Pierre 8h00 à 16h00



Jeudi 5 janvier 2017



• Jumbo, Sainte-Marie de 12h30 à 17h00



• EFS, Saint-Pierre 8h00 à 16h00



Vendredi 6 janvier 2017



• Jumbo, Sainte-Marie de 12h30 à 17h00



• Mairie annexe, Les Lianes de 8h30 à 12h30



A noter que les sites fixes de Saint-Denis et de Saint-Pierre sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 (13h00 le vendredi à Saint-Pierre)



Les conditions à remplir pour donner son sang:



• Avoir entre 18 et 70 ans



• Etre en bonne santé



• Peser au moins 50 kilos



• Etre médicalement reconnu(e) apte au don par le médecin de prélèvement



• N’avoir jamais été transfusé



•Etre muni(e) d’une pièce d’identité



Dans certaine situations il faut attendre pour pouvoir donner son sang:



• 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotiques



• 7 jours après des soins dentaires ou détartrage (soin de carie : 1 jour)



• 14 jours minimum après une fièvre.



• 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (notamment madagascar et mayotte)



• 4 mois après un tatouage ou un piercing



• 4 mois après une intervention chirurgicale avec anesthésie générale



• 4 mois après une endoscopie (fibroscopie, coloscopie...)