Depuis quelques années, la Ville de Saint-Denis met en place l'opération Noël Solidaire. Cette action, qui fait appel à la générosité et à la solidarité de la population, permet de récolter des jeux pour des enfants des quartiers les plus défavorisés. Porteuse du projet cette année, la Direction Économie de Proximité recevait ce jeudi 29 décembre, Elodie Elisabeth de l'association GDSF (Groupement Développement de Saint-François) afin de lui remettre les dizaines de jouets. Ces derniers qui ont été recueillis lors de la Ville de Noël, seront distribués aux plus jeunes du quartier très prochainement.

