Les vacances scolaires ont débuté le 17 décembre et se poursuivent jusqu'au 30 janvier prochain. Les marmailles, ravis de quitter les bancs de l'école pour plusieurs semaines, ne sont tout de même pas faciles à occuper. Pour nombre de parents qui travaillent, c'est le casse-tête pour les faire garder lorsqu'ils sont en bas âge. Pour les plus grands, qui rêvent d'aventure, l'ennui se fait rapidement sentir. Au final, la télévision, les jeux vidéos et la baignade rythment les journées des vacanciers. Pourtant, il existe d'autres alternatives.

Plage ? Cinéma ? Centre de loisirs ? Voyages ? Les vacances sont synonymes de bien-être, et pourtant, il peut être parfois compliqué de les organiser. Pour y remédier, les collectivités, les centres de loisirs et les structures privées s’organisent pour proposer un large choix d’activité.



Pour quelques chanceux, les vacances se font à l’extérieur de La Réunion. Madagascar, Maurice, certaines familles partent en voyage, pour le plus grand bonheur des marmailles. Autrement, comment s’occupent les enfants quand il n’y a pas école ? Nous vous avons posé la question.







Outre les activités classiques, les communes et leurs centres de loisirs organisent des activités, dès lors que l’enfant y est inscrit. En marge des centre aérés classiques, les collectivités proposent des ateliers et journées spéciales, dans le cadre notamment des Mercredis Jeunesse à Saint-Leu, ou des Bons Plans Vacances à Saint-Denis.





Ce genre de dispositif permet aux enfants, natifs de la commune, de découvrir, via des activités artistiques ou sprotives, bon nombre de disciplines, pour de très bas tarifs - 1 ou 2 euros selon les activités proposées. Toutes les informations relatives au Bons Plans sont à retrouver sur www.saintdenis.re.



Enfin, si les parents désirent partager un moment avec leur enfant durant les vacances, le blog Marmailles.com recense le programme de plusieurs structures privées, proposant des sorties et activités pour les plus jeunes. Il est commun d’y trouver des stages de babygym, ou des sorties en mer.



De quoi faire passer le temps plus vite tout en s’amusant, pour les parents, comme pour les enfants.

