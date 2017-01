Plutôt que dans les boules de cristal et autres marcs de café, Madame Suzanne préfère contempler l'avenir dans les yeux ronds des endormis et le fond des épices écrasées dans son pilon. Et elle en a découvert des choses, pour l'année 2017. Juchée dans les hauts de Salazie, la gramoune a accepté non sans mal de nous dévoiler ses connaissances pour le moins bluffantes. Imaz Press vous partage ses prédictions : à prendre au degré que vous souhaitez.

Plutôt que dans les boules de cristal et autres marcs de café, Madame Suzanne préfère contempler l'avenir dans les yeux ronds des endormis et le fond des épices écrasées dans son pilon. Et elle en a découvert des choses, pour l'année 2017. Juchée dans les hauts de Salazie, la gramoune a accepté non sans mal de nous dévoiler ses connaissances pour le moins bluffantes. Imaz Press vous partage ses prédictions : à prendre au degré que vous souhaitez.

Dans la pénombre de sa petite kaz, Madame Suzanne n’est pas facile à distinguer. Pourtant, l’avenir que nous réserve cette année, elle le voit de loin. Ses premiers mots portent sur la météo : pas de chance pour les agriculteurs, qui souffriront encore de la pluie et du beau temps pour 2017. Car oui, "il fera chaud, puis frais, puis chaud". Sans doute de la pluie dans l’est et du soleil dans l’ouest la majeure partie de l’année. Et à Cilaos, il faudra investir dans un "ti palto".

Et pour le volcan ? D’une voix mystérieuse, la gramoune nous confie qu’il devrait peut-être s’agiter. Et la saison cyclonique ? Même obscure réponse : le ciel de La Réunion devrait peut-être se fâcher. Des prévisions qui ont de quoi faire pâlir les employés de Météo France. Les éminents scientifiques font figures d’amateurs auprès de cette météorologue avisée.

Côté politique, la voyante péi est un peu plus prolixe. Car, oui, assure t-elle d’une voix tremblante, une grande élection se prépare en 2017 ! "Les Réunionnais auront un choix important à faire face aux urnes" révèle Madame Suzanne, entre deux bouchées de pâté créole (car les miettes que laisse le gâteau renferment aussi des secrets, pour peu qu’on arrive à les déchiffrer). Des hommes politiques devraient s’insulter sous couvert de grands sourires, se déchirant autour de projets et de chantiers. En parlant de chantiers, un en particulier devrait nourrir les tensions. Et prendre un peu de retard au passage.

Concernant l’économie de notre petit département, Madame Suzanne ne veut pas bercer la population d’illusions. Le chômage, toujours là. Le pouvoir d’achat, toujours aussi bas. Les grèves et blocages, c’est prévu aussi. Mais il n’y a pas que du négatif pour 2017 ! Et il y a même de quoi se réjouir : on aura peut-être des promos sur les langoustes et les tablettes tactiles dans le courant de l’année !

Pour continuer dans ses prédictions mystiques, la gramoune au troisième œil montre le bord de mer, visible au loin depuis la petite kaz du cirque. Et d’une voix d’outre-tombe, elle lâche : "Des ailerons naviguent entre les vagues". Nul besoin d’être voyant pour saisir son propos. Et nous de presser Madame Suzanne pour qu’elle nous informe si une attaque de requin est à craindre dans les prochains mois. Mais peine perdue, la gramoune ne peut nous révéler de tels renseignements. Elle risque de fâcher les astres, la galaxie, Sitarane, Grand Mère Kal et les épices fraîchement pilées risqueraient de gater.

Alors que nous nous apprêtons à lui faire nos adieux, Madame Suzanne nous arrête brusquement. Elle a encore une prédiction à nous faire – de la plus haute importance. Suspendus à ses lèvres, nous attendons avec impatience… "Je vois, je vois, je vois… un nouvel iPhone en 2017 !" souffle la voyante. Incroyable, mais vrai. En tout cas, peut-être, si on y croit. Merci, Madame Suzanne !

www.ipreunion.com