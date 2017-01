Voici les titres développés ce mardi :



- 2017 nous réserve bien des surprises...

- Comment occuper ses marmailles pendant les mois d'été

- Chili: une centaine de maisons détruites dans un gigantesque incendie de forêt

- Ça s'est passé un 3 janvier - 2014 : Le cyclone Béjisa laisse La Réunion ravagée

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Vent et farine la pluie

Imaz Press vous dévoile des prédictions incroyables - 2017 nous réserve bien des surprises...

Plutôt que dans les boules de cristal et autres marcs de café, Madame Suzanne préfère contempler l'avenir dans les yeux ronds des endormis et le fond des épices écrasées dans son pilon. Et elle en a découvert des choses, pour l'année 2017. Juchée dans les hauts de Salazie, la gramoune a accepté non sans mal de nous dévoiler ses connaissances pour le moins bluffantes. Imaz Press vous partage ses prédictions : à prendre au degré que vous souhaitez.

[AUDIO] Vacances - Comment occuper ses marmailles pendant les mois d'été

Les vacances scolaires ont débuté le 17 décembre et se poursuivent jusqu'au 30 janvier prochain. Les marmailles, ravis de quitter les bancs de l'école pour plusieurs semaines, ne sont tout de même pas faciles à occuper. Pour nombre de parents qui travaillent, c'est le casse-tête pour les faire garder lorsqu'ils sont en bas âge. Pour les plus grands, qui rêvent d'aventure, l'ennui se fait rapidement sentir. Au final, la télévision, les jeux vidéos et la baignade rythment les journées des vacanciers. Pourtant, il existe d'autres alternatives.

Chili: une centaine de maisons détruites dans un gigantesque incendie de forêt

Un gigantesque incendie a commencé lundi à ronger des collines de Valparaiso, ravageant une centaine d'habitations au passage, selon les autorités chiliennes qui ont fait état d'au moins 19 blessés, dans un secteur où plusieurs sinistres ont déjà eu lieu ces dernières années.

Ça s'est passé un 3 janvier - 2014 : Le cyclone Béjisa laisse La Réunion ravagée

C'est le 2 janvier 2014 que Béjisa frappait La Réunion à mois de 80 km de ses côtes. Le lendemain, c'est une île ravagée que les Réunionnais trouvent en se réveillant. Un octogénaire a perdu la vie et les réseaux électriques ont énormément souffert. Nombreuses ont été les habitations inondées et sans toiture, après le passage du cyclone.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Vent et farine la pluie

Du vent et des petites "farines" de pluies sont attendues ce mardi 3 janvier 2016. La chaleur prédomine, avec 30 à 33 degrés attendus sur le littoral et 27 à Cilaos. Si des averses sont attendues plus particulièrement dans la baie de la Possession, elles restent légères.