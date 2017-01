Le mouvement de grève à Air Austral, initié par le syndicat UNSA, se poursuit ce mardi 3 janvier 2016. Une réunion de négociation, proposée par la direction générale, se tiendra cet après-midi à 16h30. Les salariés, en grève illimitée, depuis le 2 janvier, demandent de meilleures conditions de travail sur les vols et au sol. Le point sur le mouvement et le programme des vols du 5 janvier.

Ils sont une dizaine à tenir le piquet de grève face au siège d'Air Austral. Alors que la direction de la compagnie aérienne a proposé une réunion de négociation ce mardi 3 janvier à 16h30, le syndicat UNSA estime que cette proposition vient déjà trop tard : "Depuis hier on est là et on réclame une rencontre, ils ont prétexté l'urgence de rediriger les passagers sur les vols mais n'ont pas jugé bon de nous recevoir" déplore Marie-Noëlle Wolf, déléguée UNSA. En grève illimitée à compter du 2 janvier, les salariés demandent de "meilleures conditions de travail dans les avions".

Des dégradations qui concerneraient également le personnel au sol. Un manque d'effectif est notamment pointé du doigt. "On nous demande de joindre les deux bouts, mais on ne peut pas, on dit stop, on ne peut pas continuer comme ça !" indique Frédéric Bénard, délégué CDFT. Son syndicat soutient le mouvement UNSA. En précisant "avoir toujours été présent" aux côtés de l'initiateur du mouvement, la CFDT a aussi transmis une liste de points bloquants aux ressources humaines. Une rencontre est prévue à 14h30 ce mardi, avec comme objectif de "faire comprenndre la souffrance des salariés".

Dans le même temps, la compagnie aérienne qui "espère pouvoir trouver un terrain d'entente et sortir au plus vite de ce conflit" met quotidiennement à jour le programme des vols. En indiquant par ailleurs que, sur la période du 2 au 5 janvier - soit depuis le début du mouvement - 80 % des vols prévus sont assurés sans perturbation totale. La compagnie précise qu'après un premier jour de grève, son dirigeant Marie-Joseph Malé a "souhaité s'adresser à l'ensemble des PNC, hôtesses et stewards" en leur adressant un courrier. "Après plusieurs semaines de discussions à sens unique avec vos reprsentants de l'UNSA, nous sommes entrés aujourd'hui en crise (...) si l'entrée en grève peut paraître facile (...) la sortie est toujours complexe" indique le courrier. Le coût estimé de ce mouvement serait de 3 millions d'euros. Le courrier se conclue sur une mesure qui serait inévitable : "toute dépense nouvelle découlant d'un éventuel protocole de fin de conflit devra être compensée par une proposition de baisse de coûts par ailleurs".

Nous publions ci-dessous le programme des vols du 5 janvier dans son intégralité.

Au départ de La Réunion

Au départ de l’aéroport de La Réunion Roland Garros :

Réunion / PARIS CDG

.Le vol UU 975 est maintenu, Le vol sera opéré en A330 de la compagnie WAMOS affrétée. 110 passagers seront reportés sur le vol supplémentaire UU9775 opéré en A340 de la compagnie HIFLY dont le départ est prévu le jour même à 23h30 heure locale.

Réunion > Mayotte

. Le vol UU276 est maintenu

Réunion/Tananarive

. Le Vol UU 611 est maintenu

Réunion / Nosi Be

. Le vol UU203 est maintenu

Réunion / Tamatave

. Le vol UU555 est maintenu

Réunion / Maurice

. Le vol UU102 est retardé. Le départ de Saint Denis de La Réunion est prévu à 11h45 heure locale.

. Le vol UU104 est maintenu

. Le vol UU106 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 102 de 11h45.

. Le vol UU108 est maintenu

. Le vol UU124 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 102 de 11h45.

Au départ de l’aéroport de Pierrefonds :

Réunion > Maurice

. Le vol UU114 est maintenu

. Le vol UU 116 est maintenu

Au départ de Paris

Paris CDG – Réunion

. Le vol UU 974 est maintenu.

. Le vol UU 972 est maintenu

Au départ de Mayotte

Mayotte > Réunion

. Le vol UU 277 est avancé. Le départ de Mayotte est prévu à 10h20 heure locale

Mayotte > Paris CDG

. Le vol UU 977 est maintenu

Au départ de Maurice

Maurice > Réunion

. Le vol UU103 est retardé. Le départ de Maurice est prévu à 13h50 heure locale

. Le vol UU105 est maintenu.

. Le vol UU109 est maintenu.

. Le vol UU 121 est maintenu

. Le vol UU125 est annulé, Les passagers sont reportés sur le vol UU 103 Décollage prévu à 13h50 heure locale.

. Le vol Maurice-Pierrefonds UU115 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU 103 à destination de Saint-Denis de La Réunion – Décollage prévu à 13h50 heure locale.

. Le vol Maurice-Pierrefonds UU119 est maintenu.

Au départ de Madagascar

Tananarive / Réunion

. Le vol UU 612 est maintenu

Tamatave / Réunion

. Le vol UU 556 est maintenu

Nosi Be / Réunion

. Le vol UU 204 est maintenu

Au départ de Bangkok