Du vent et des petites "farines" de pluies sont attendues ce mardi 3 janvier 2016. La chaleur prédomine, avec 30 à 33 degrés attendus sur le littoral et 27 à Cilaos. Si des averses sont attendues plus particulièrement dans la baie de la Possession, elles restent légères.

Il va y avoir du vent ce mardi, plus particulièrement dans la baie de la Possession où il se renforce sensiblement. Il souffle d'Est à Nord-Est avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h, voire 70 km/h au plus fort de la journée. Les régions de Saint-Denis jusqu'au Port, ainsi que vers Saint-Philippe et le Sud Sauvage sont concernées. Un régime de brises est bien installé sur les plages, de Grand Anse jusqu'à la Saline.

De la pluie aussi : durant la matinée, quelques averses de faible intensité sont attendues sur le flanc Est du volcan. Faibles et localisées, elles pourront déborder sur la Plaine des Palmistes et les hauts de Bras Panon. Dans l'ouest, c'est le bleu qui prédomine d'abord avant d'être obscurci par des nuages de pentes dans les hauts de Saint-Gilles et Saint-Paul. Idem sur les Avirons et le Tampon.

Des pluies sont attendues en milieu de matinée, majoritairement sur les hauteurs du Sud-Ouest comme l'Entre-Deux, Les Colimaçons et Bois de Nèfles Saint-Paul. Elles restent néanmoins faibles. Peu de nuages devraient cacher les hauts sommets de l'île qui devrait retrouver de belles éclarcies en fin d'après-midi sur ses quatre coins.

Les températures maximales atteignent 30 à 33 degrés sur le littoral, 27 degrés à Cilaos, 21 degrés à la Plaine des Cafres, et 18 degrés au Volcan.

La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud avec une petite houle de Sud-Ouest. Elle est peu agitée ailleurs.

