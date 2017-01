Ce mardi 3 janvier 2016, la page Facebook Minutebuzz a partagé une vidéo se tournant à La Réunion, plus précisément au Piton de la Fournaise. On y voit un jeune homme courir, au dessus des nuages, sur les rochers et chemins escarpés du site. Le tout sur une musique entraînante et captivante. Bon visionnage !

La page Facebook, qui recueille plus de 3 millions de mentions " J'aime" a partagé la vidéo en la qualifiant de "superbe".

À 15 heures ce mardi, les images avaient déjà été visionnées plus de 33 000 fois.