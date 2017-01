Suite à la réunion de ce mardi 3 janvier 2017, les négociations entre la direction générale d'Air Austral et les syndicats n'ont pas abouti. Le mouvement de grève se poursuit et une nouvelle rencontre est prévue ce mercredi. Plus de 200 salariés participent actuellement à la mobilisation, selon les syndicalistes.

Suite à la réunion de ce mardi 3 janvier 2017, les négociations entre la direction générale d'Air Austral et les syndicats n'ont pas abouti. Le mouvement de grève se poursuit et une nouvelle rencontre est prévue ce mercredi. Plus de 200 salariés participent actuellement à la mobilisation, selon les syndicalistes.

Sur huit revendications, trois points ont conclu à un accord, indique la compagnie aérienne. "La balle est dans leur camp" précise Air Austral en désignant le syndicat UNSA. Le mouvement de grève se maintient encore ce mercredi. Concernant le programme des vols, les modifications déjà apportées ne changent pas.

Actuellement, ce sont plus de 200 salariés qui sont mobilisés. La grève a été lancée ce lundi 2 janvier. Depuis, la compagnie aérienne a modifié son programme de vols en annulant ou en reportant certains. Les discussions reprendront ce mercredi. Le personnel au sol devrait également rejoindre le mouvement, comme l'annonçait le syndicat CFDT ce mardi. Cette mobilisation dépendra de la prochaine réunion.

Le programme des vols du 5 janvier est visible ici.