Celui que l'on surnommait le King est en passe d'entrer dans la légende de la musique, un 4 janvier, en 1954. C'est au sein du Memphis Recording Service qu'il enregistre sa chanson une chanson, I'll Never Stand in Your Way qui n'aura pas le mérite de convaincre les professionnels. Repéré par le producteur du studio, c'est le lendemain, invité à passer une audition, que That's All Right Mama, entonnée par le jeune Elvis fera de lui un véritable artiste. Ce titre devient un succès à Memphis et marque le début de sa carrière mondiale.

