Voici les titres développés ce mercredi :



- Interdiction des vitres surteintées - Rares sont ceux pouvant y échapper

- Après les bûches, voici le temps des galettes

- Un nouveau visage pour la piscine du Port

- "2017, enfin le bout du tunnel", titre Charlie Hebdo. Le journal satirique toujours aussi ironique

- Ça s'est passé un 4 janvier - 1954 : Elvis Presley grave son premier disque

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé, mais très chaud

Interdiction des vitres surteintées - Rares sont ceux pouvant y échapper

Depuis le 1er janvier 2017, les vitres avant trop sombres des voitures sont passibles de sanctions. Amende, retrait de points, voir immobilisation du véhicule : le prix est lourd à payer si surteintage est constaté. Alors qu'une action de groupe s'organise actuellement à La Réunion pour réclamer un amendement spécifique pour les Outre-Mer, la DEAL (Direction de l'environnement, aménagement et logement) rappelle que des dérogations existent. Mais elles ne concernent qu'une rare frange de la population : les personnes atteintes de maladies génétiques rares et les véhicules blindés.

[AUDIO - VIDEO] Epiphanie - Le pâté créole est lui aussi très apprécié - Après les bûches, voici le temps des galettes

Après le temps des bûches vient celui des galettes des rois, un temps fort pour les pâtisseries. A La Réunion, les fêtes de fin d'année sont également synonymes de dégustation du pâté créole, qu'il soit à la viande ou à la confiture de fruits. Les puristes banniront la traditionnelle galette au profit de l'historique pâté, tandis que d'autres ne peuvent se résoudre à choisir. La preuve : une pâtisserie artisanale dionysienne produit 1500 galettes frangipanes, du 2 au 20 janvier. Le tout, avec un feuilletage 100% fait maison.

"2017, enfin le bout du tunnel", titre Charlie Hebdo. Le journal satirique toujours aussi ironique

"2017, enfin le bout du tunnel", titre ironiquement Charlie Hebdo en une d'un numéro spécial à paraître mercredi, près de deux ans après l'attaque qui a fait 11 morts au siège du journal satirique. Le personnage dessiné en une cherche le bout du tunnel dans le canon d'un fusil, tenu par un homme barbu. Cette couverture du numéro 1.276 est signée du dessinateur Foolz, membre de la nouvelle génération qui anime les pages du journal.

Hormis le fort épisode pluvieux au début du mois, l'île a manqué d'eau - Ce mois de décembre était le plus frais observé depuis 1999

Selon le dernier résumé climatologique émis par Météo France, ce mois de décembre 2016 a été le plus frais observé depuis 1999 avec des températures légèrement plus basses. Et hormis le fort épisode pluvieux survenu au début du mois, la station enregistre une pluviométrie déficitaire.

Le président de la fédération française de natation a rencontré le maire - Un nouveau visage pour la piscine du Port

Ce mardi 3 janvier 2017, le maire du Port a rencontré le président de la fédération française de natation. L'occasion d'évoquer l'amélioration de la piscine de la commune. Les équipements en place datent actuellement de 1969. Ils devraient être complétement rénovés pour un montant de deux millions d'euros.

[VIDEO] Ça s'est passé un 4 janvier - 1954 : Elvis Presley grave son premier disque

Celui que l'on surnommait le King est en passe d'entrer dans la légende de la musique, un 4 janvier, en 1954. C'est au sein du Memphis Recording Service qu'il enregistre sa chanson une chanson, I'll Never Stand in Your Way qui n'aura pas le mérite de convaincre les professionnels.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé, mais très chaud

Si quelques nuages ternissent le lever du soleil, rien n'empêche ses rayons se s'imposer dans les hauts. Malgré le soleil matinal, quelques averses s'imposent dans l'Est, en début d'après-midi. Les températures restent très chaudes, allant jusqu'à 34 degrés sur le littoral.