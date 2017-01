Selon le dernier résumé climatologique émis par Météo France, ce mois de décembre 2016 a été le plus frais observé depuis 1999 avec des températures légèrement plus basses. Et hormis le fort épisode pluvieux survenu au début du mois, la station enregistre une pluviométrie déficitaire.

La saison des pluies ne s'est pas vraiment manifestée en décembre. Le dernier résumé climatologique mensuel de Météo France enregistre une "pluviométrie déficitaire". La pluie a surtout manqué dans les hauts de l'île. Un déficit global de - 20 % est constaté.

Néanmoins, l'important épisode pluvieux sur le Nord-Est a permis d'enregistrer des intensités historiques ! C'est le 3 décembre dernier que des nuages orageux se génèrent dans la région. Des pluies torrentielles s'abattent alors sur le relief. Et c'est à la station de Bellevue Bras-Panon que 565 mm ont été relevés en 12 heures. Un record qui bat le dernier en date du 21 février 1998.

Côté températures, l'écart est de - 0,2 degrés : ce mois de décembre était le plus frais observé depuis 1999.