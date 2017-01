La troupe d'artistes de la Région n'est plus payée depuis le mois de juillet, selon les informations du Quotidien de La Réunion, paru ce mercredi 4 janvier 2016. Selon l'article, les 14 artistes, membres d'Horizon Outre-mer se sont rapproché des Prud'Hommes, selon les informations du journal.

La troupe de l'association Horizon Outre-mer, voulue par le conseil régional en 2014, est sans salaire depuis le mois de juillet. En mai dernier, Imaz Press Réunion publiait une enqupete, relantant des dysfonctionnements de la troupe régionale.

L'équipe renouvelée début 2016, connait toujours des problèmes de fonctionnement. Créée par l'association Horizon Outremer, en mai 2014, la troupe "Gadyanm" devait devenir l'emblème de la culture, de la danse et de la musique réunionnaises. Deux ans plus tard, la plupart des porteurs de projets ont quitté le navire, et la troupe, qui ne s'est produite qu'une petite dizaine de fois, est quasi inconnue du grand public. Un bien maigre bilan pour une association à qui la Région a attribué 265 000 euros de subventions depuis sa création, et qui emploie 15 personnes en contrat d'avenir.