Si quelques nuages ternissent le lever du soleil, rien n'empêche ses rayons se s'imposer dans les hauts. Malgré le soleil matinal, quelques averses s'imposent dans l'Est, en début d'après-midi. Les températures restent très chaudes, allant jusqu'à 34 degrés sur le littoral.

En fin de nuit, dans l'Est de l'île, les derniers nuages et faibles précipitations se prolongent encore quelques heures avant de se disloquer et de laisser place à un ciel bien ensoleillé, parsemé de quelques nuages. Quant à l'Ouest, rien ne perturbe le soleil.



Au cours de la matinée, les nuages de pentes se développent de nouveau sur les hauts allant de Saint-Paul au Tampon en passant par les Avirons. En fin de matinée, des averses font leur apparition, avec une préférence, pour les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest comme l'Entredeux, les Colimaçons et Bois de Nèfles Saint-Paul. Les hauts sommets de l'île restent généralement au-dessus de la couche nuageuse.



L'après-midi, l'activité convective est un peu plus importante et les averses se cantonnent surtout des Trois-Bassins à la façade Est du Volcan en passant par Mont-Vert les Hauts.



Le vent d' Est-Nord-Est est modéré avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h, voir 70 km/h au plus fort de la journée sur les régions de Saint Denis jusqu'au Port, ainsi que vers Saint Philippe et le Sud Sauvage.



Un régime de brise est bien présent sur les plages allant de la Saline à Saint-Pierre.



Toujours, des températures maximales voisines de 30 à 34°C sur le littoral, 28°C à Cilaos, 23°C à la Plaine des Cafres et 19°C au Volcan.



La mer est peu agitée mais agitée au vent sur les côtes Nord-Ouest et Sud-Est.