Les négociations n'ont toujours pas conduit à un accord chez Air Austral. Le mouvement de grève, initié par l'UNSA, menace plutôt de se durcir. Les pilotes de ligne ont été appelés à rejoindre la mobilisation, sous couvert du préavis de grève de l'UNSA. Certains affiliés à des vols moyen-courrier sont prêts à soutenir le personnel naviguant face à "la position démesurée de la direction".

Depuis ce lundi 2 janvier 2017, Air Austral fait face à un mouvement de grève du PNC (Personnel naviguant commercial) de l’UNSA. Malgré des négociations entamées ce mardi et avortées ce mercredi, un protocole d’accord n’est pour le moment pas d’actualité. Et des soutiens affluent du côté de la CFDT et du SNPL (Syndicat National des pilotes en ligne), majoritaire chez la profession. Ce dernier a "appelé les pilotes à rejoindre le préavis de grève de l’UNSA". Vivien Rousseau, président du bureau d’Air Austral du SNPL tient néanmoins à préciser que si les pilotes pourraient entrer en grève ce vendredi, ce serait "sous couvert du préavis de l’UNSA, qui est un syndicat intercatégoriel". Les revendications des pilotes sont sensiblement "les mêmes" que celles des salariés UNSA : "Considération, dialogue social, plus d’effectif et des conditions de travail acceptables".

Si le long courrier ne devrait pas véritablement être impacté, ça pourrait être le cas du moyen courrier. "Eux volent tous les jours et peuvent être grévistes sous 48 heures" affirme Vivien Rousseau.

Du côté de la direction, une réunion de négociations a été proposée à l’UNSA, en début d’après-midi ce jeudi. "On espère qu’on sortira du conflit, mais la compagnie prendra les mesures nécessaires pour assurer le transport de tous ses passagers" assure la compagnie aérienne, qui communique quotidiennement le programme des vols modifié. Des vols modifiés mais aussi des avantages sacrifiés en cette période de grève. Certains ont eu la surprise de ne plus pouvoir bénéficier des billets GP (Gratuité partielle), dont peuvent bénéficier employés et leurs familles. Rien de plus normal selon la compagnie aérienne : "La grève équivaut à une suspension de contrat des grévistes et qui dit suspension de contrat dit suspension des différents éléments liés au contrat de travail, dont les GP".

Le programme des vols du 6 janvier est disponible ici.