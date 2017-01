Pas de grande évolution côté temps pour ce jeudi 5 janvier 2017. Quelques rares averses pourront visiter l'est et les hauts du nord de l'île tandis que les côtes profitent de belles éclaircies. Côté température, sans surprise, il fera chaud sur la majeure partie du territoire.

Pas de grande évolution côté temps pour ce jeudi 5 janvier 2017. Quelques rares averses pourront visiter l'est et les hauts du nord de l'île tandis que les côtes profitent de belles éclaircies. Côté température, sans surprise, il fera chaud sur la majeure partie du territoire.

Aujour'hui, le temps évolue peu par rapport à celui de ces derniers jours.

En début de journée, les rares entrées maritimes de la nuit se retrouvent plus nombreuses dans l'Est. Ailleurs, le temps est agréable et bien ensoleillé, plus particulièrement sur le long du littoral. Des nuages pourront se former le long des pentes en cours de matinées, ce qui pourra déclencher des averses. Les hauts du Nord comme la Montagne seront davantage concernés. L'Ouest, sur les secteurs de Saint-Gilles et Saint-Paul, pourrait aussi être arrosé. Au fil de l'après-midi, la couverture nuageuse finit par recouvrir la plus grande partie de l'intérieur de l'île. Le littoral profite cependant toujours de belles éclaircies.

Côté températures, 28 à 31 degrés sont attendus sur le littoral, 26 à Cilaos, 20 à la Plaine des Cafres et 15 au volcan. Le vent est faible à modéré d'Est-Nord-Est avec des rafales au nord et au sud. Les plages profiteront de brises tandis que la mer est peu agitée.